"Щур, загнаний в кут": з Путіним розмови не буде, його отруять - Арестович

Радник ОП не виключив, що президент РФ може і не дожити до пенсії.

Олексій Арестович оцінив ймовірність отруєння Володимира Путіна / Сайт Кремля, скріншот

Президент країни-агресора Володимир Путін веде переговори з Китаєм з приводу "тихої пенсії на маленькій фермі з блакитним басейном".

За інформацією радника ОП Олексія Арестовича, "китайці сказали ніби "так". Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Це єдина країна, здатна не видати Путіна. І Захід, можливо, влаштував би цей варіант. Але логістику цього процесу дуже складно уявити", - підкреслив він.

Разом з тим радник ОП не виключив, що президент РФ може і не дожити до пенсії.

"Я думаю, що розмови з ним не буде. Його отруять, швидше за все. Розмовляти про що? Щур, загнаний в кут, Гітлер в бункері - він втратив здатність сприймати аргументацію нормально", - додав Арестович.

Зміна влади в Кремлі

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори та диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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