Кульгав і виглядав слабким: Путін викликав нові підозри з приводу свого здоров'я

Владимр Путін явно відчував певний дискомфорт під час ходьби в Севастополі.

Володимир Путін / Фото: сайт Кремля

Після поїздки в захоплений Крим російського диктатора Володимира Путіна знову з'явилися сумніви в стані його здоров'я.

Під час прогулянки Севастополем президент РФ помітно кульгав, пише британське видання Express. Його невпевнений крок потрапив у телеоб'єктиви.

Також підкреслюється, що на відео і фотографіях президент Росії здавався занадто слабким, що допомогло розпалити дискусію про його стан здоров'я і здатності виконувати обов'язки.

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У матеріалі звертається увага на те, що Путін явно відчував певний дискомфорт під час ходьби, що різко контрастує з його попередніми появами на публіці на початку цього тижня в Москві і сибірському місті Улан-Уде, де він не виявляв ніяких ознак кульгавості.

Журналісти нагадують про те, що за останній час з'явилося безліч чуток про те, що господар Кремля хворий на рак підшлункової залози і простати, а також страждає хворобою Паркінсона.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто сподіватися на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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