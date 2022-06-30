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Чи хочуть білоруси воювати проти України: відповідь політолога

30 червня 2022, 04:21

Білорусь війни не хоче і до неї не готова, а Путіну важливо пов'язати цю країну коров'ячу, повідомив Андрій Золотарьов.

Андрій Золотарьов
Чи хоче народ Білорусі воювати проти України? / УНІАН

Народ Білорусі не хоче воювати проти України, адже на відміну від Росії, у нього роками не формувався образ ворога. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор " Андрій Золотарьов.

"(Білоруси не хочуть війни з Україною, - ред.), адже, на відміну від Росії, де з українця роками формувався образ ворога, в Білорусі такого не було. У РФ спочатку це робили потихеньку, на рівні жартів та підколів у фільмах (згадайте "Брат-2"), а потім це набрало обертів, і наразі мізки росіян промиті вже грунтовно", - зазначив Андрій Золотарьов.

Золотарьов порівняв реакцію росіян і білорусів на трагедію в Крменчуці.

"Навіть якщо подивитися на реакцію росіян і російських ЗМІ на ракетний удар по торговому центру в Кременчуці, то ми не побачимо нічого людського: для росіян це – "постановка", "Буча-2", тощо. А в білорусів цього немає. Там не формувався образ ворога з українця роками, це не відповідало цілям режиму Лукашенка", - повідомив політолог.

"Так що Білорусь війни не хоче і до неї не готова. А Путіну важливо пов'язати Білорусь кров'ю, щоб вона ні вправо, ні вліво вже не смикалася. Як в "ЛНР" та "ДНР "– масова мобілізація, вилов", - підсумував він.

Ракетний удар по Кременчуку

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів.

Вранці 28 червня голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару у Кременчуці зросла до 18.

У Росії стверджують, що в Кременчуці військові РФ розбомбили не Торговий центр, а "ангари із Західною зброєю", які були розташовані на території машинобудівного заводу Кредмаш.

Російські ракети нібито потрапили тільки в машинобудівний завод і залізничну станцію Кременчук, а на ТЦ Амстор просто перекинулася пожежа з Кредмашу. Більш того, окупанти заявляють, що торговий центр "не функціонував".

Журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували супутникові знімки Кременчука до і після ракетного удару російських окупантів 27 червня. Фото повністю спростовують твердження кремлівської пропаганди.

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Андрій Золотарьов вторгнення Білорусі
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