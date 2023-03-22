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"Хочете бути миротворцями - телефонуйте Зеленському": Загородній назвав сценарій діалогу з КНР

22 березня 2023, 19:28
Україні потрібно проводити дуже тонку політику відносин з Китаєм, не можна виключати початку постачань Пекіном зброї Росії, вважає Тарас Загородній.
Загородній, Китай
Україні слід призначити посла в Китаї і запустити діалог з Пекіном - Загородній / Колаж ua.depositphotos.com, Главред

Україні потрібно вибудовувати відносини з Китаєм. Якщо Пекін прагне стати миротворцем у війні Росії проти України, слід розмовляти з Києвом і президентом Володимиром Зеленським. Діалог в будь-якому випадку треба запускати. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Київ цілком може вибудовувати відносини з Пекіном навіть в умовах співпраці із Заходом.

"Ніхто не каже, що потрібно повзати перед Китаєм на колінах. Логіку розмови підказав Пекіну генеральний секретар НАТО Столтенберг: хочете бути миротворцями – спілкуйтеся з Україною. Телефонуйте Зеленському і давайте спілкуватися", - зазначив експерт.

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Також він припустив, що глава КНР все ж хотів приїхати до Києва, проте було ухвалено рішення, за результатом якого візит так і залишився гіпотетичним.

"У мене є таке відчуття, що Сі Цзіньпін все-таки хотів приїхати до Києва. Але, думаю, що тут зіграло свою роль питання із західними партнерами і вирішили, що цього робити не потрібно. Що, в принципі, правильно і логічно", - вважає Загородній.

За його словами, Україні потрібно налагоджувати відносини з Китаєм, оскільки Пекін – гравець світової політики. Слід тонко працює з КНР, враховуючи ризик ймовірних постачань китайцями зброї Росії.

"Але ніхто не буде заперечувати, що Україні потрібні перемовини з Китаєм, повинен бути призначений посол. До того ж онлайн-зустрічі ніхто не відміняв. Тут треба проводити дуже тонку політику, тому що Китай – гравець. Існує ймовірність, що вони можуть розпочати постачання зброї Росії. У Пекіна ірраціональне ставлення до світу", - підкреслив Тарас Загородній.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Глава КНР Сі Цзіньпін в період з 20 по 22 березня перебував з візитом у Москві. До столиці країни-агресора Росії він прибув на запрошення її директора Володимира Путіна. Сторони підписали угоди про економічне співробітництво, але Китай не наважився відкрито підтримати військову агресію Росії проти України і надати Москві важкі озброєння.

Керівник агресора Росії Володимир Путін заявив, що нібито "мирний план" Китаю влаштовує Москву і вона готова розглядати "документ" як базу для завершення війни проти України. Однак він фактично визнав - Києву і Заходу "план" нецікавий.

У російських ЗМІ розповіли про те, що візит Цзіньпіна в РФ вигідний тільки Пекіну. Путін погодився на всі китайські ініціативи, а Москва де-факто не отримала нічого. Глава Кремля просив Цзіньпіна військової допомоги, але добитися рішення йому так і не вдалося.

Дивіться інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду

Загроза постачань Китаєм зброї Росії:

Тарас Загородній новини Китаю війна Росії та України
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