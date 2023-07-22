Хотів йти на Кремль: у Підмосков’ї озброєний окупант захопив маєток, де жив Янукович

Чоловік стверджував, що воював проти України. Він сам відмовлявся здаватися, тому російські силовики штурмували будинок і ліквідували нападника.

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У Підмосков’ї озброєний окупант захопив маєток, де жив Янукович/ колаж: Главред, фото: Telegram

У Підмосков’ї озброєний чоловік у військовій формі проник на територію елітного будинку в котеджному комплексі "Шервуд". Він взяв у заручники двох співробітників приватного охоронного підприємства і поліцейського.

Сам чоловік стверджував, що він воював проти України і нещодавно повернувся з фронту. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що охороні котеджного селища надійшло повідомлення про проникнення невідомого чоловіка в один із будинків. Коли охоронці наблизилися до будинку, то побачили, що на першому поверсі було розбите вікно. У самому помешканні на підлозі були розкидані патрони і магазини, і там перебував чоловік у військовій формі та бронежилеті.

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Невідомий поводився неадекватно, він заявив охоронцям, нібито це Бог наказав йому вломитися до будинку. Також озброєний чоловік заявив: "Я зайняв будинок, тому що він продавався і ніким не використовувався. Будинок не чужий, він належить Богу".

Заручникам врешті вдалося самостійно вибратися з будинку. Маєток оточила росгвардія. Повідомляється, що нападник відмовився здаватися і чинив опір, тому російські силовики почали штурм. Відомо, що під час штурму нападника ліквідували.

Як відомо, чоловіка звали В'ячеслав, йому було 36 років. Перебуваючи у захопленому приміщенні чоловік зазначав, що має намір йти зі зброєю у Кремль.

За словами місцевих жителів, раніше у цьому будинку мешкав експрезидент України Віктор Янукович.

Раніше повідомлялося, що під Москвою сталася масова смертельна бійка у військовій частині. Контрактники, яких хочуть відправити в Україну, побилися після того, як військова поліція фізично покарала одного з них за самовільний похід до магазину.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував загоном Кадирова. Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта, полковника Євгенія Писаренка, який був командиром одного із загонів спецпідрозділу Кадирова "Ахмат".

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