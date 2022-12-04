"Хоче відповідати прикладу Зеленського": Фейгін пояснив, навіщо Путіну поїздка на Донбас

Путіну зараз потрібна поїздка на Донбас, адже серед росіян та російських окупантів уже впав моральний дух/ сайт Кремля, скрін

Заяви у Кремлі про те, що російський диктатор Володимир Путін може здійснити поїздку на окупований Донбас, були викликані потребами підтримати моральний дух серед російських окупантів та громадян РФ. Це свідчить про гостру потребу у такій поїздці, але не про те, що президент РФ і справді може це зробити.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін у коментарі "24 каналу". Він зазначає: Путін усвідомлює, що повинен здійснити подібний крок, але не факт, що наважиться на нього.

"Адже Володимир Зеленський так робить (їздить на прифронтові території, – ред.). Путіну потрібно хоч якось відповідати", – каже Фейгін.

Проте правозахисник не вірить, що Путін насправді поїде на Донбас.

"У найкращому випадку десь в тилу поставлять декорації і знімуть короткий ролик, який видадуть за зустріч із реальними людьми. Найімовірніше, це знову буде постановка", – зазначає Фейгін.

Він нагадав, що найчастіше усі зустрічі Путіна були фейковими. Остання із таких зустрічей – з нібито "матерями російських окупантів", які насправді виявилися підставними.

Ще один варіант, на який можливо наважиться російський диктатор – це швидко полетіти в Луганськ, сфотографуватися на фоні адміністрації чи зобразити, нібито він у якомусь окопі. Проте на передову або близько до лінії фронту він точно не поїде, каже правозахисник.

Нагадаємо, раніше директор Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила, що російський диктатор Володимир Путін був здивований тим, наскільки швидко програє його армія у війні проти України. Тому він може скоротити свої короткострокові військові цілі у цій війні. Про зміну довгострокових цілей поки що не йдеться.

Також раніше міністр оборона США Ллойд Остін заявив, що Росію ніхто не провокував на напад, на неї не нападали і їй не погрожували. Путін постійно заявляє, нібито розширення Північноатлантичного альянсу на схід є однією з причин, чому Росія розв’язала війну проти України. Проте насправді усе навпаки – НАТО почало розширятися через злочинну війну РФ проти Української держави, заявив Остін.

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