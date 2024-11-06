Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

Демократи готуються визнати поразку на виборах президента США.

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Гарріс найближчим часом зателефонує Трампу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Головне з матеріалу NBC:

Байден і Гарріс готують заяви за підсумками виборів

Байден і Гарріс зателефонують Трампу

Виступ Гарріс очікується о 01:00 за Києвом

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс у середу, 6 листопада, виступить зі зверненням до нації та своїх прихильників. Також вона має намір зателефонувати республіканцю Дональду Трампу, який перемагає на виборах глави держави. Своє звернення і дзвінок Трампу готує і чинний президент Джо Байден. Виступ Гарріс очікується о 01:00 за Києвом.

Як повідомляє NBC News із посиланням на трьох помічників Гарріс, раніше вона планувала виголосити переможну промову на території Університету Говарда, але після поразки від Трампа вона збирається виступити в іншому місці.

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Гарріс і Байден зателефонують Трампу

Також відомо, що трохи пізніше в середу Гарріс зателефонує Трампу і визнає поразку.

Крім того, Трампу зателефонує і Байден. Він теж збирається виступити із заявою щодо виборів.

Трамп із відривом перемагає на виборах президента США / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Гарріс виступить о 01:00 за Києвом та визнає поразку – Reuters

Віцепрезидентка Камала Гарріс виступить із промовою о 18:00 за Східним часовим поясом - о 01:00 за Києвом - у якій визнає поразку на президентських виборах і перемогу Дональда Трампа. Таку інформацію отримали журналісти Reuters від двох своїх джерел.

Виступ Гарріс планувався раніше

Раніше співголова кампанії демократів Седрік Річмонд заявив, що Гарріс не буде виступати зі зверненням до своїх прихильників у зв'язку із завершенням голосування, і звернеться до них лише 7 листопада. Демократи мали намір очікувати остаточного підрахунку голосів.

Трамп перемагає на виборах США - що про це відомо:

Як раніше повідомляв Главред, кандидат-республіканець Дональд Трамп фактично переміг на виборах президента США.

Він набрав 277 голосів вибірників, тоді як для перемоги потрібно було отримати 270 голосів. У Гарріс лише 226 голосів.

Президент Володимир Зеленський уже привітав Трампа з перемогою. В Україні сподіваються на рішучі дії нової адміністрації та зміцнення стратегічного партнерства Києва і Вашингтона.

У Росії вже вибухнули "умовою" Трампу: МЗС РФ опублікувало заяву про те, що Москва, мовляв, працюватиме з Вашингтоном, виходячи зі своїх "стратегічних інтересів", які базуються на війні проти України.

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