Грузія підписала заявку про вступ ЄС слідом за Україною

Грузія підписала заявку про вступ до ЄС / t.me/ekho_kavkaza

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сьогодні, 3 березня, підписав заявку на вступ до Євросоюзу слідом за Україною.

Про це повідомляє Interfax.ru.

"Сьогодні історичний день для нашої країни. Грузія близька до Євросоюзу як ніколи раніше. З 2014 року, коли ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, ми послідовно виконуємо взяті зобов'язання, досягаючи прогресу в зближенні з Євросоюзом у правових, економічних та політичних сферах", - заявив Гарібашвілі.

Також прем'єр-міністр підкреслив, що Грузія таким чином сподівається стати "повноцінним членом європейської сім'ї".

"Упевнений, що шлях інтеграції в ЄС ми пройдемо разом з нашими абхазькими та осетинськими співвітчизниками та разом з ними збудуємо єдину, європейську, сильну державу", – заявив Гарібашвілі.

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Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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