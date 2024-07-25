РФ потрібно 5 років для окупації чотирьох областей: генерал Британії зробив прогноз

Якщо наступ РФ триватиме такими ж темпами, як і зараз, ворогу може знадобитися ще 5 років, щоб добитися мінімальних "цілей" - повної окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив командувач армії Британії Ролі Вокер.
Як повідомляє SkyNews, він сказав про те, що втрати окупантів при цьому можуть скласти 1,8 млн солдатів убитими і пораненими.
"Це повне спустошення для обох сторін і втрачені покоління", - уточнив Вокер і додав, що в затяжній війні "немає переможців".
За словами британського воєначальника, всі проблеми від правлячого кремлівського режиму.
"Я думаю, що дилема... полягає в російському режимі. У Росії більше речей, про які варто хвилюватися, ніж втрата в кращому разі від 1,5 до 1,8 мільйона осіб через частину України, з огляду на те, куди рухається світ", - наголосив Ролі Вокер.
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