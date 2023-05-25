"Кордон РФ зовсім дірявий": російські добровольці побували у Курській області

Російські партизани розкритикували РФ за витрати на посилення охорони кордону, який насправді не є захищеним.

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Російські добровольці побували у Курській області / Колаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, t.me/russvolcorps

Бійці російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" продовжують виконувати свої операції на території країни-агресорки РФ. Так, російські ополченці побували поблизу села Гоголівка у Курській області Росії.

"Нові території нашої батьківщини вітають бійців РДК! Так, іноді ми заходимо шумно і яскраво, як було нещодавно в Бєлгородській області, але часом обставини вимагають і тихішого проникнення", - повідомляє РДК у Telegram.

Крім того, російські партизани розкритикували РФ за витрати на посилення охорони кордону, який насправді не є захищеним.

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"У будь-якому випадку, кордон РФ залишається зовсім "дірявим", попри витрачені мільярди на його "зміцнення"", - зазначили добровольці.

Також в РДК показали фото на фоні дорожнього знаку з написом "Гоголівка". Імовірно, це н.п. Гоголівка на кордоні Сумської та Курської області.

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці легіон "Свобода Росії" і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, легіон "Свобода Росії" і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Вранці 23 травня добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі звільнення Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

24 травня міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу вирішив прокоментувати прорив РДК та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. Він видав, що у ході операції нібито було ліквідовано 70 солдатів ЗСУ.

Водночас командир РДК Денис Нікітін з позивним White Rex заявив, що добровольчі формування, які зайшли цього тижня до Бєлгородської області країни-агресорки Росії, не зазнали втрат у ході бойових зіткнень.

"Слава богу, у російського добровольчого корпусу є лише втрати у поранених, легких поранених. У нас два 300-ті. По техніці у нас тільки придбання ", - розповів White Rex.

Дивіться відео, як командир РДК розповів про похід на Бєлгород:

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