Готові брати в руки зброю: в Європі заявили про серйозну підготовку до війни з РФ

Президент Чехії впевнений, що жителі його країни у випадку необхідності встануть на захист батьківщини.

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У Чехії переконані, що потрібно захищатися, а не йти на поступки агресору / Колаж: Главред, фото: pixabay, twitter.com/general_pavel

Що сказав Павел:

Чехія готова у випадку нападу Росії захищатися

З Росією не можна домовлятися ціною поступок

Євросоюз повинен продовжувати підтримку України

Якщо країна-агресорки Росія нападе на Чехію, жителі країни будуть готові взяти в руки зброю. Про це під час конференції з безпеки заявив президент Чехії Петр Павел.

Як передає видання Novinky, очільник країни наголосив, що цивілізований світ повинен протистояти тим, хто наполягає на поступках РФ, замість того, щоб захищати свою честь.

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"Якщо ми підтримуватимемо настрої, що домовитися, підкоритися – це краще, ніж захищатися та зберегти свою честь та гідність, то буде важко згуртувати суспільство та докласти більше зусиль для нашої безпеки", - сказав він.

Водночас Павел переконаний, що і Чехія, і країни Європейського Союзу повинні продовжувати надавати Києву допомогу та підтримку, щоб російська агресія не призвела до капітуляції України, адже такий розвиток подій погано вплине на майбутнє Європи.

Загроза прямого зіткнення Росії та країн ЄС - що відомо

Главред писав, що вконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів, що у Німеччині, і у Франції вважають сценарій нападу Росії у найближчий час досить реальним.

Напередодні також політичний аналітик Олександр Кочетков попереджав, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Про те, що Європа має готуватися до війни з країною-агресоркою Росією раніше попереджали і українські військові. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що Заходу варто обов’язково адаптувати свої війська під сучасні реалії.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

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