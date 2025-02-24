У МЗС Чехії назвали одну людину, якої справді боїться Путін

Представники Чехії зробили заяву щодо виборів у Росії.

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У МЗС Чехії сказали, чому Путін боїться Зеленського / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Основне:

Путін боїться Зеленського та поширює необґрунтовані чутки про його нелегітимність

Окупанти вторглися в Україну з метою вбити вільно обраного президента та повалити демократично обраний уряд

Російська агресія є загрозою не лише для України, але й для всього вільного світу

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не обирався на вільних виборах, тому боїться президента України Володимира Зеленського і поширює нісенітниці про його нелегітимність. Про це йдеться в заяві чеської дипломатії до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Представники МЗС Чехії нагадали, що рівно три роки тому десятки тисяч російських солдатів вторглися в Україну з метою вбити вільно обраного президента та повалити демократично обраний уряд. Крім того, цілі Кремля - вбити якомога більше українців, підірвати устрій усієї країни та використовувати її як інструмент для нападу на інші держави.

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Дипломати акцентували, що російська агресія, яка триває з 2014 року є постійною загрозою не лише для України, але й для всього вільного світу. Також підкреслюється, що Чехія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

"Крим і частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які наразі незаконно окуповані російською армією, продовжуватимуть вважатися неподільними частинами України. Будь-які майбутні угоди повинні відображати цей незаперечний факт", – наголосили у чеському зовнішньополітичному відомстві.

У чеському відомстві підкреслили, що для України має бути досягнутий справедливий і міцний мир, заснований на принципах Статуту ООН.

Також у МЗС запевнили, що Чехія надалі буде підтримувати Україну і надавати їй усю необхідну допомогу.

Вибори в Україні - новини за темою

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за нібито небажання проводити вибори в Україні під час воєнного стану та наступу росіян на фронті та назвав його диктатором.

Крім того, Трамп раніше заявляв, що нині підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців нібито впала до 4%. Він також цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський готовий піти з посади президента або ж обміняти посаду заради миру в Україні та вступу в НАТО. Український лідер додав, що не планує сидіти на президентському кріслі десятиріччями.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

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