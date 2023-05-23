'Готові домовитись': Франція хоче стати гарантом безпеки для України

Зараз Франція разом із партнерами у пошуках найкращого способу підтримки України в довгостроковій перспективі.

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Франція може стати гарантом безпеки для України / колаж: Главред, фото: ОПУ, pixabay.сom

Франція хоче обговорити з Україною угоди щодо гарантій безпеки, які допоможуть захиститися від військової агресії у майбутньому.

"Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі і запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту", - про це на сайті повідомила міністерка закордонних і європейських справ Катрін Колонна.

Французька допомога Україні

Нагадаємо, що Франція надасть ЗСУ ракети великої дальності. У Франції на озброєнні є ракети великої дальності Storm Shadow. Однак для них використовується назва SCALP-EG. Ракети великої дальності дозволять Україні здійснити контрнаступ.

відео дня

Франція найближчими тижнями передасть Україні десятки бронемашин і легких танків AMX-10RC. Під час зустрічі в Парижі Зеленський і Макрон говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" і подальшу військову допомогу Україні.

Китай проти тривалої війни в Україні і підтримає "політичний мирний план" Франції. Затягування війни країни-агресора Росії проти України завдасть шкоди всім сторонам, вважає лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін.

Макрон у Пекіні намагається переконати Сі Цзіньпіна не йти ва-банк з Путіним. Президент Франції, схоже, робить ставку на те, що спроби переконання з більшою ймовірністю вплинуть на поведінку Пекіна, ніж спроби ізоляції.

Дивіться відео про те, як Макрон провів переговори із президентом Китаю:

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