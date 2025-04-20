Головна перевага України над РФ: колишній шеф MI6 зробив гучну заяву

Найскладнішим стає питання мобілізації в Росії, особливо в містах, розташованих ближче до Москви, вважає Річард Дірлав.

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З'явився прогноз розвитку ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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Росія перебуває у вразливому становищі

Дірлав назвав перевагу України

Величезні втрати країни-агресора РФ на фронті змушують Москву шукати шляхи для поповнення своїх військових ресурсів, зокрема живої сили, заявив колишній глава британської розвідки MI6 Річард Дірлав.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, найскладнішим стає питання мобілізації в Росії, особливо в містах, розташованих ближче до Москви. Адже багато хто з молодих людей, які ризикують бути призваними до армії, вже покинули РФ, що є стресовим фактором, який серйозно змінює ситуацію.

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"Перевага України зараз полягає в тому, що немає поспішної мирної угоди, тому що Росія перебуває в уразливому становищі. Нам потрібно допомогти Україні тримати оборону. Дивлячись на статистику за останній місяць, можна помітити, що військове просування Росії значно сповільнилося, що є важливим індикатором", - пояснив британський експерт.

На його думку, росіяни можуть знову чинити тиск на своє керівництво, як було під час війни в Афганістані, особливо якщо ціна російсько-української війни стане для них неприйнятно високою.

Водночас колишній очільник MI6 зазначає, що нині РФ змушена поповнює свою армію здебільшого завдяки громадянам, які мешкають у бідних регіонах, у сільській місцевості, де відіграють суттєву роль великі грошові виплати, однак ця ситуація вже змінюється.

"Росія доходить до того, що їй доведеться проводити набір у російських міських районах. Це політично матиме значний вплив на неї", - додав Дірлав.

Нагадаємо, раніше було названо головну умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки має отримати Україна.

Раніше було названо головну умову розробки Україною ядерної зброї. Найкращим варіантом для України була б участь у союзі з іншими країнами.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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