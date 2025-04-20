Головна перевага України над РФ: колишній шеф MI6 зробив гучну заяву

Важливо:
- Росія перебуває у вразливому становищі
- Дірлав назвав перевагу України
Величезні втрати країни-агресора РФ на фронті змушують Москву шукати шляхи для поповнення своїх військових ресурсів, зокрема живої сили, заявив колишній глава британської розвідки MI6 Річард Дірлав.
Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, найскладнішим стає питання мобілізації в Росії, особливо в містах, розташованих ближче до Москви. Адже багато хто з молодих людей, які ризикують бути призваними до армії, вже покинули РФ, що є стресовим фактором, який серйозно змінює ситуацію.
"Перевага України зараз полягає в тому, що немає поспішної мирної угоди, тому що Росія перебуває в уразливому становищі. Нам потрібно допомогти Україні тримати оборону. Дивлячись на статистику за останній місяць, можна помітити, що військове просування Росії значно сповільнилося, що є важливим індикатором", - пояснив британський експерт.
На його думку, росіяни можуть знову чинити тиск на своє керівництво, як було під час війни в Афганістані, особливо якщо ціна російсько-української війни стане для них неприйнятно високою.
Водночас колишній очільник MI6 зазначає, що нині РФ змушена поповнює свою армію здебільшого завдяки громадянам, які мешкають у бідних регіонах, у сільській місцевості, де відіграють суттєву роль великі грошові виплати, однак ця ситуація вже змінюється.
"Росія доходить до того, що їй доведеться проводити набір у російських міських районах. Це політично матиме значний вплив на неї", - додав Дірлав.
Нагадаємо, раніше було названо головну умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки має отримати Україна.
Раніше було названо головну умову розробки Україною ядерної зброї. Найкращим варіантом для України була б участь у союзі з іншими країнами.
Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.
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Мобілізація в Росії (з 2022)
Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".
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