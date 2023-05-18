Пошкоджено два компоненти: ЗМІ з'ясували, що із ЗРК Patriot, який прикрив Київ від ракет 16 травня

Внаслідок російського обстрілу був пошкоджений генератор батареї Patriot і частина електроніки системи.

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Збиток, завданий ЗРК Patriot, був мінімальним / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegram

У вівторок, 16 травня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву. Під час атаки було пошкоджено два компоненти батареї ЗРК Patriot. Про це пише CNN з посиланням на "офіційного представника США, знайомого з цим питанням".

За даними видання, внаслідок російського обстрілу був пошкоджений генератор батареї Patriot і частина електроніки системи.

За словами трьох інших чиновників США, шкода була мінімальною, а один назвав її "незначною". Система залишалася функціональною впродовж усієї атаки та залишалася в мережі.

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США направили інспекторів для перевірки системи ЗРК Patriot. При цьому не схоже, що який-небудь з компонентів піддався прямому влучанню російської ракети "Кинджал" або іншого боєприпасу.

Одна з версій полягає в тому, що уламки ракети пошкодили компоненти Patriot, але офіційні особи розглядають й інші варіанти.

Пошкодження системи Patriot - що відомо

Вночі у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

У Міноборони країни-агресора заявили, що "Кинджал" влучив у Patriot.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Пресслужба Міноборони Росії могутніша за армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ та прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться у Twitter МО України.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.

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