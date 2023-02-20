Глава МЗС Білорусі вчинив самогубство - ЗМІ

За інформацією білоруського опозиційного видання "Наша Ніва", до такого рішення могла привести сукупність факторів.

Володимир Макей / скріншот YouTube-трансляція Белта

Причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у листопаді минулого року було самогубство.

За інформацією білоруського опозиційного видання "Наша Ніва", до такого рішення могла привести сукупність факторів.

"Друзі Макея кажуть, що він болісно переживав крах курсу, який вів, і часто відчував себе непотрібним, а іноді просто недоречним", - пише видання.

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За його даними, Макей також знав, що адміністрація самопроголошеного президента Олександра Лукашенка почала шукати кандидатів на його місце.

"Останнім часом йому відмовляли в особистій увазі, це дуже чутливо для нього", - розповів його колега.

Знав, що його дні полічені і проблеми в родині

"Це не означає, що завтра його приберуть. Але він розумів, що колишнє високе положення добігає кінця. І він після своїх висот більше ніде себе не бачив", - розповів один зі співрозмовників видання.

Також у Макея були проблеми в родині.

Як повідомляє "Наша Ніва", в день загибелі Макей повернувся додому в Дрозди один. В іншій квартирі залишилися його дружина Віра Полякова і молодший син.

За інформацією видання, першим, хто знайшов мертвого міністра, був старший син Полякової, який поїхав в Дрозди після безуспішних спроб родичів зв'язатися з ним телефоном.

Співрозмовники "Нашої Ніви" не бачать ознак того, що це було вбивство, замасковане під самогубство.

Нагадаємо, в Білорусі раптово помер міністр закордонних справ РБ Володимир Макей. Про це повідомило Держагентство БелТА з посиланням на прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолія очі. Макей імовірно помер від інфарктна, вчасно не звернувшись за допомогою.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявляв, що директор Кремля Володимир Путін намагається змусити Олександра Лукашенка безпосередньо воювати з Україною. Однак, за словами Фейгіна, Лукашенко воювати не хоче і не впевнений у боєздатності своєї армії.

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