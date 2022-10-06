Україна отримає надсучасні системи ППО IRIS-T вже за кілька місяців: підписано контракт

Україна отримає надсучасні системи ППО IRIS-T вже за кілька місяців/ Diehl Defence, Посольство України в Німеччині

Україна у середу, 5 жовтня, підписала контракт на постачання надсучасних систем протиповітряної оборони IRIS-T. Сума договору становить понад 500 тисяч євро.

При цьому німецька сторона допоможе не лише з дозволом на закупівлю, супроводженням і навчанням військових, а й з фінансуванням. Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник в ефірі національного телемарафону.

"Ми вдячні уряду Німеччини за те, що нам вдалось переконати їх допомогти з фінансуванням. Тобто не лише із дозволом, супроводженням та навчанням наших військових", – зазначив він.

Посол нагадав, що таких установок ще немає навіть на озброєнні Німеччини.

"Я сам був недавно у Баварії, де розташована фірма, яка виготовляє ці надсучасні системи, яких немає навіть у Бундесвері. Ця система може захистити таке місто, як Київ", – сказав Мельник.

Він зазначив, що йдеться про три системи ППО. Перші з них почнуть надходити в Україну уже за кілька місяців – на початку 2023 року.

Посол наголосив, що росіяни можуть знизити активність своїх обстрілів, коли знатимуть, що в України є на озброєння такі системи ППО.

Системи ППО IRIS-T – що відомо

IRIS-T SL – варіант IRIS-T адаптований для умов наземного запуску, передбачається використовувати в якості доповнення до американських ракет PAC-3 системи ПРО MEADS. Вперше випробувана в кінці 2009 року на полігоні Оверберг в ПАР.

Дальність дії 40 кілометрів (висота 20 кілометрів).

За допомогою IRIS-T SLM можна відбивати атаки: бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, реактивної артилерії, безпілотників, протирадіолокаційних ракет і бомб.

Поставки Україні систем ППО IRIS-T

Про те, що Україна може отримати німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-Т SLM, стало відомо ще у травні цього року.

Пізніше повідомлялося, що установки, які поставлять в Україну, зараз перебувають в Німеччині на стадії виробництва. Про це розповіла глава німецького Міністерства закордонних справ Анналена Бербок.

Також раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою. По суті – це покращений радянський Т-55.

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