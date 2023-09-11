'Стоять досить щільно': у ЗСУ розповіли про другу і третю лінії оборони РФ

Друга лінія оборони окупантів не слабша за першу – вона просто трохи інша, зазначив Олександр Штупун.

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У ЗСУ розповіли про другу і третю лінії оборони РФ / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Українські захисники змогли прорвати першу лінію оборони російських загарбників, яка була досить потужною. А на двох інших лініях оборонні споруди не так щільно заміновані і не такі міцні. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Оборонні споруди ворога (на цих двох лініях оборони – ред.) не такі міцні, як на першій лінії, не так щільно заміновані, але стоять досить щільно. І для їхнього знищення потрібна буде велика кількість боєприпасів", - зазначив Штупун.

Водночас, за його словами, друга лінія оборони окупантів не слабша за першу – вона просто трохи інша. Якщо перша лінія оборони ворога була дуже щільно замінована і насичена протитанковими засобами, то друга лінія не така міцна.

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"Тобто, там багато траншей, але вони не так бетоновані. Міни теж є. Противник збільшив авіаційну компоненту на цьому етапі і намагається бити по наших тилах, по населених пунктах, які знаходяться неподалік лінії бойового зіткнення", - сказав Штупун.

Він також зауважив, що українські командири дуже турбуються про своїх солдат і не вдаються до тактики "м’ясних штурмів", коли в наступ бездумно кидається легкоозброєна піхота.

Речник Сил оборони також розповів, що українські військові перед кожним наступним кроком проводять інтенсивну підготовку, знищуючи склади боєприпасів, ламаючи логістичні ланцюги РФ і завдаючи максимальні втрати росіянам серед особового складу і техніки.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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