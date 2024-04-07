Де можуть розмістити французькі війська в Україні: ЗМІ назвали напрямки

Військове втручання Франції, ймовірно, було б останнім шансом Європи, пише видання NZZ.

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Франція може ввести війська в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

У разі, якщо Франція вирішить відправити свої війська, є кілька сценаріїв їхнього розміщення на території України.

Як пише швейцарське видання NZZ, одним із варіантів перекидання військ в Україну, може бути варіант розміщення французького контингенту в Одесі.

Автори матеріалу зазначають, що Кремль краще розуміє мову сили, ніж компроміс. Тому військове втручання Франції, ймовірно, було б останнім шансом Європи запобігти поразці України та великій війні.

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Де можуть розмістити війська Франції в Україні:

Перший сценарій - на півночі від Києва, щоб запобігти вторгненню з Білорусі. За такого сценарію підрозділи ЗСУ зможуть перекинути на фронт східний і південний фронт;

Другий варіант - французькі підрозділи стануть резервами на Запорізькому напрямку. Це унеможливить прорив російської армії через Дніпро;

Третій сценарій - розміщення французьких військ на північ від Одеси, щоб убезпечити ключовий морський порт Чорноморськ. Цей сценарій також передбачає можливість перекидання за потреби військ до сусідньої Молдови;

Четвертий варіант - дислокація французьких військ у Молдові із завданням підтримки місцевої армії в разі провокацій Росії.

Уточнюється, що перший і третій варіанти були б насамперед стратегічними і мали б політичний символізм.

"У разі російського прориву витіснення українського уряду на чолі з президентом Володимиром Зеленським було б першочерговим завданням. Якби Франція змогла захистити столицю України Київ від захоплення, швидкої перемоги Кремля можна було б запобігти", - пишуть журналісти.

Водночас другий варіант із розміщенням сил на Запорізькому напрямку має насамперед військове значення.

"Якщо російська армія спробує енергійно наступати на південному сході, територія на північ від Запоріжжя стане оперативною ахіллесовою п'ятою для оборони України. Місто Дніпро є справжнім хабом в усіх напрямках країни", - додали автори матеріалу.

/ nzz.ch

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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