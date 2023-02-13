Гарантії безпеки для України: в НАТО розкрили ймовірну формулу і терміни

Після закінчення війни необхідно гарантувати, що Україна зможе себе захистити, впевнений Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо ймовірних домовленостей про надання Україні гарантій безпеки.

Він не виключає, що після перемоги України у війні з РФ, союзники по Альянсу зможуть бути стороною домовленостей про надання Києву гарантій безпеки. Про це генсек Альянсу заявив у Брюсселі на прес-конференції, яка транслювалася на порталі YouTube.

"Чи будуть які-небудь міжнародні гарантії (після закінчення війни)? Це можуть бути свого роду домовленості, в яких також беру участь союзники. Я не буду спекулювати, як саме вони (гарантії) можуть бути сформульовані, але я кажу, що будь-які домовленості, де союзники по НАТО зможуть надати будь-які гарантії Україні, абсолютно можливі, і це може бути частиною спільного рішення для України, щоб убезпечити від подальших атак Росії", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО також переконаний, що "перш, ніж убезпечити майбутнє України, ми повинні допомогти їм перемогти в цій війні".

"І це - головний фокус того, що ми робимо... це умова номер один. Другий головний фокус повинен бути на тому, що коли ця війна закінчиться, ми повинні гарантувати, що Україна зможе себе захистити. Те, що ми бачили після 2014 року, коли Україна була не в змозі протистояти другій атаці – (після того, як) Росія незаконно анексувала Крим, потім через пару місяців вони прийшли на схід. І ця війна триває вже багато років, до повномасштабного вторгнення. Зараз потрібно, щоб ми посилили Україну, з нашою підтримкою, навчанням, довгостроковою трансформацією, переходом озброєння українських збройних сил від зразків часів Радянського Союзу до сучасних зразків НАТО, щоб Україна була в змозі протистояти подальшій агресії. Це найважливіше для того, щоб убезпечити майбутнє України, щоб у них були сильні Збройні сили, після того, як після війни будуть досягнуті свого роду мирні домовленості, щоб запобігти третій великій атаці на Україну", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, після того як диктатор РФ Володимир Путін оголосив про анексію українських територій, президент Володимир Зеленський, зробив заяву про подачу Києвом заявки на вступ до НАТО в рамках прискореної процедури.

На думку гаранта, Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції в блок і стала фактично його союзником.

Пізніше президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. Вони закликали НАТО посилити військову допомогу Києву і зажадали від агресора Росії вивести свої війська з української землі.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує плани України щодо вступу до НАТО. Двері для Києва залишаються відкритими. Однак рішення повинні підтримати всі 30 країн-учасників альянсу.

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