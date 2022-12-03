Франція може принципово відмовитися передати Україні зброю: Макрон назвав кілька причин

Макрон може відмовитися надавати Україні зброю / Колаж фото Reuters, Генштаб ЗСУ

Франція може відмовитися передавати Україні зброю в рамках військової допомоги. Про це особисто заявив президент Еммануель Макрон, повідомляє TF1.

Він зазначив, що Франція не може надати більше зброї, оскільки тоді вона стане "вразливою для ворога".

"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію і наших громадян", - сказав Макрон.

Президент Франції боїться стати "стороною конфлікту" через постачання зброї Україні.

"Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту в результаті її використання для нападів на російську територію", - додав Макрон.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільники МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

Інші новини: