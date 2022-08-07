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"ФРН повинна піти іншим шляхом": в ОП звернулися до Шольца і зажадали більше зброї

7 серпня 2022, 11:59

Україні потрібно більше німецької зброї, підкреслив Михайло Подоляк.

Шольц, Зеленський
Олаф Шольц і Володимир Зеленський / president.gov.ua

Останні заяви німецького канцлера Олафа Шольца свідчать про його наміри змінити відносини Німеччини з Росією, підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

"Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, яка насправді Росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї", - підкреслив він в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.

Представник ОП звернув увагу на те, що Україні необхідні поставки далекобійної артилерії і реактивних систем залпового вогню, що дозволить ефективно ліквідувати логістичні та матеріально-технічні склади росіян.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв і Одесу", - пояснив він.

Подоляк також додав, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог: "Чим більше і швидше ми отримаємо важке озброєння, тим швидше зможемо зупинити цю війну".

Поставки зброї ФРН в Україну

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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Михайло Подоляк Олаф Шольц війна Росії та України
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