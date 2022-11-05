Фотографувався на тлі танка "на Аляску": в Україні ліквідовано окупанта з Єкатеринбурга

Микита Рєпін на тлі танка з написом "на Аляску" / facebook.com/irakli.komaxidze

На війні Росії проти України ліквідували 25-річного російського військового Микиту Рєпіна. Уродженець Єкатеринбурга закінчив коледж МНС і фотографувався на тлі танка, на якому був напис "на Аляску".

Як повідомляє журналіст-розслідувач Іраклі Комахідзе на своїй сторінці в Facebook,у соцмережах з'явився некролог про Рєпіна. Випускника МНС, який воював у складі підрозділу військ РФ проти України, поховають 7 листопада.

Військовий РФ Микита Рєпін ліквідований в Україні / facebook.com/irakli.komaxidze

"Та що там Київ за 3 дні – пора "на Аляску" (в гумових тапочках). Від імені якоїсь Дарини Захарової в соцмережі ВК з'явився свіжий некролог, в якому зазначено, що "з життя пішов друг і брат Рєпін Микита Володимирович. Загинув на Україні. Прощання відбудеться 7 листопада 13:00 Черняховського 33 "храм на хімаші". До запису додається декілька фото ліквідованого окупанта, на одній з них Рєпін позує в полі на тлі танків, на стволі одного з яких чітко видно напис "на Аляску", – пише Комахідзе.

Відомо, що 25-річний Микита Рєпін був уродженцем Єкатеринбурга.

"Цієї інформації було цілком достатньо, щоб уточнити деякі деталі щодо ліквідованого окупанта. Ним виявився 25-річний уродженець м. Єкатеринбурга Микита Рєпін, Випускник коледжу МНС", - підкреслив Іраклі Комахідзе.

Блогер розслідувач Іраклі Комахідзе повідомляв, що в Україні ліквідували 59-річного Миколу Євсюкова. Контракт з російськими окупаційними військами він підписав у березні.

У Росії написали, що на війні в Україні ліквідовано 44-річного фаната московського ЦСКА Максима Шманіна. Уродженець Московської області пішов на війну після повномасштабного військового вторгнення Росії.

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