Російський окупант "Плацкарт" зустрів смерть 29 жовтня в Донецькій області.
Українські військові ліквідували фаната московського ЦСКА 44-річного Максима Шманіна. Він поїхав вбивати українців добровольцем. Про це повідомляють у росЗМІ.
Шманін з позивним "Плацкарт" входив до батальйону "Еспаньйол". У цей батальйон входили такі ж вболівальники російських футбольних клубів, як і він.
Повідомляється, що він був родом з села Костянтинове Раменського району Московської області. Він вирішив піти на війну проти ЗСУ одразу після того, як почалось повномасштабне вторгнення.
Окупанта ліквідували 29 жовтня на вугледарському напрямку в Донецькій області.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.
Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.
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