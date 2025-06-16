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Фіцо підтримав Україну в ЄС, але не в НАТО: що за цим стоїть, крім економіки

Руслан Іваненко
16 червня 2025, 19:49
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Словацький прем’єр запропонував Україні провести нове спільне засідання урядів після зірваної зустрічі у квітні.
Фіцо підтримав Україну в ЄС, але не в НАТО: що за цим стоїть, крім економіки
Фіцо вважає, що членство України в ЄС відкриє для Словаччини нові економічні перспективи / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Коротко:

  • Фіцо підтримав вступ України до ЄС
  • Спільне засідання урядів можуть провести знову
  • Словацькі аналітики прогнозують економічну вигоду

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України до Європейського Союзу матиме для його країни більше позитивних наслідків, ніж негативних. Про це він сказав після зустрічі з віцепрем’єр-міністром Словаччини Петером Кмецем, повідомляє Denník N.

Фіцо також нагадав про свою ініціативу щодо проведення спільного засідання урядів України та Словаччини — ідею, яку він уже озвучував у квітні.

відео дня

Попередня така зустріч відбулася у жовтні 2024 року в Ужгороді, а ще раніше — у Михайлівцях. Заплановане на квітень 2025 року засідання зрештою не відбулося.

При цьому словацький прем'єр наголосив, що, хоча підтримує євроінтеграційні прагнення України, вступ до НАТО вважає малоймовірним:

"Україна має бути максимально готовою", — зазначив Фіцо.

Фіцо підтримав Україну в ЄС, але не в НАТО: що за цим стоїть, крім економіки
Роберт Фіцо / Інфографіка- Главред

Водночас, за даними Denník N, аналітики з офісу віцепрем’єр-міністра Кмеца (Hlas) рекомендували підтримати вступ України до ЄС. У звіті вказано, що Словаччина не стане чистим платником до бюджету ЄС, навіть попри втрати частини єврофондів, адже "це компенсується економічним зростанням".

Вступ України до Європейського Союзу - новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС будуть офіційно відкриті в найближчі місяці.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини - країни, яка входить до ЄС, заявив, що вступ України до Європейського Союзу нібито "не є хорошою угодою".

Напередодні також президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори у своїй країні та блокує її в ЄС.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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