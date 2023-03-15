УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Фейкова та нелегітимна держава": лідер чеченців заявив, що до розпаду РФ залишились лічені дні

15 березня 2023, 22:53
Ахмед Закаєв наголосив, що Росія збереглася до сьогодні лише через економічні інтереси, які мали Євросоюз і Сполучені Штати.
Ахмед Закаев
Лідер чеченців заявив, що до розпаду РФ залишились лічені дні / УНИАН, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія завжди використовувала своє впливове становище в міжнародних відносинах з метою захисту власних інтересів. Ця практика не почалася з України або Чечні, а знайшла свій початок ще раніше. Це розпочалося тоді, коли РФ отримала право вето в Раді Безпеки ООН, не бувши членом Асамблеї. Таку думку висловив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Як зазначив Закаєв в ефірі 24 каналу, коли створювалася Рада Безпеки ООН такого державного утворення як Росія ще не існувало. Як результат, користуючись правом вето, країна-агресорка довела ситуацію до її теперішнього стану. Він наголосив, що Росія – це виключно фейкова та нелегітимна держава, що збереглася до сьогодні лише через економічні інтереси, які мали Євросоюз і Сполучені Штати.

"Вона зберігалася б і надалі, якби не відкриті агресивні дії з боку Путіна", - сказв голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

відео дня

Він зауважив, що дивлячись на події 1994 року в Чечні, світ вважав, що російський диктатор Володимир Путін заспокоїться на цьому, тому закрив очі. Однак для чеченців це обійшлося в 300 тисяч вбитих серед цивільного населення, з яких 42 тисячі – це діти.

Крім того, боротьбу чеченського народу за свою незалежність перевели в категорію боротьби проти міжнародного тероризму. Цей досвід Путін вирішив повторити у 2022 році щодо України, коли оголосив про так звані "денацифікацію" та "демілітаризацію" нашої держави. Очільник Кремля думав, що його агресивні дії знову спокійно приймуть. Утім, на щастя, світ врешті усвідомив, що собою являє Росія.

"Зараз світ усвідомив, якою загрозою є Росія. Я впевнений, що сьогодні вирішується доля не Росії, а всього цивілізованого світу", - заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

За його словами, сьогодні Росія працює по всьому світу, щоб схилити Україну до припинення військових дій та залишити за собою окуповані території. Завдання світу – не піддатися на ці хитрощі країни-агресорки.

"Це означатиме програш не лише України або чеченців, а всього цивілізованого світу. Я стежу за усіма процесами й з огляду на те, що відбувається зараз, впевнений, що сьогодні ми рахуємо та доживаємо останні дні перед розпадом Росії", - підкреслив Закаєв.

Розпад Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

Як зазначив військовий експерт Роман Світан, після військової поразки в Україні країна-агресорка Росія розпадеться по Уральському хребту на дві частини – азіатську та європейську. На думку Світана, управління розвалом Росії Сполучені Штати віддадуть Китаю, принаймні, азіатською її частиною. А територіями до Уралу керуватимуть європейські структури.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України розпад Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:06

Колишня невістка Єлизавети II розповіла, як її та принцесу Діану заарештували на дівич-вечорі

23:01

Як очистити димохід: дивовижно простий спосіб працює безвідмовно

22:57

Пообіцяв 15 млн євро: Медведєв найняв ПВК "Вагнера" усунути міністра оборони Італії - ЗМІВідео

22:55

Мінкульт посилив правила виїзду артистів за кордон після скандалу зі Щегелем: що змінилосяВідео

22:53

"Фейкова та нелегітимна держава": лідер чеченців заявив, що до розпаду РФ залишились лічені дніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:51

Модна стрижка 2023 невимовної краси, що проста в укладанні та відмінно омолоджуєФото

22:15

Путіністи "гризуться" між собою: Циганова опустила Газманова через "втому від України"

22:05

"Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського": у США зробили заяву щодо оборони БахмутаВідео

22:01

"Вона думками і серцем тут": продюсер Орла і Решки заступився за Жанну БадоєвуВідео

Реклама
21:20

Танки Leopard і ППО NASAMS: нові подробиці зустрічі у форматі "Рамштайн"Відео

21:08

Кадиров зізнався, для чого він носить дивний гаджет на пальціВідео

21:06

Знак від Бога чи звичайне явище: чому на Лаврі почорніли хрести - відповідь священникаВідео

21:02

Стало відомо, що накоїли Меган Маркл і Гаррі в ніч після весілляВідео

20:27

Мільйонер запропонував сусідці в літаку 100 000 доларів за "невинний" вчинок, але вона відмовилась

20:27

Що потрібно носити в сумці для залучення грошей: талісмани для кожного

20:23

"Там не бомблять": футболіст збірної Росії приголомшив заявою про УкраїнуВідео

20:05

Донька путініста Машкова розповіла про тюремний термін: "Ви вже знаєте, що немає життя без свободи"

19:56

Гордість і ганьба СРСР: що підмішували в сметану та морозиво в Радянському Союзі

19:48

Пекельні бої за Бахмут: Череватий назвав справжнє завдання ЗСУВідео

19:21

Танки, ППО і боєприпаси: Україна отримає потужну допомогу від Заходу - всі подробиці "Рамштайн 10"Відео

Реклама
19:20

Кадиров дуже страждав, коли його відсторонили від ПутінаПогляд

19:17

Пенсія не менше 8 тисяч гривень: після індексації у пенсіонерів будуть нові виплатиВідео

18:50

"Він мій учитель": запроданка Ані Лорак розповіла про свого коханого-іноземцяВідео

18:46

Шалене везіння накриє з головою: три знаки зодіаку найближчими днями зірвуть золотий кушВідео

18:40

5 речей, які не можна робити на кладовищі, щоб не накликати біду

18:27

Колишня дружина Меладзе розповіла про рідного чоловіка в зоні бойових дій в УкраїніВідео

18:23

Покажуть на ПЛЮСПЛЮС: Sesame Workshop розширює діяльність для підтримки українських дітей

18:21

Як врятувати підгорілу гречку: вийде неймовірно смачна страва

18:20

Скандал навколо Лаври: Папа Римський зажадав поважати людейВідео

18:15

Обігнав Джонсона і Трампа: мережа вибухнула мемами на політика з найкумеднішою зачіскою

17:51

"Ось вам система колективної безпеки": Жданов назвав спосіб закінчити війнуВідео

17:42

Відірвало ногу та шматок плоті: 21-річний військовий з останніх сил виповз із палаючої машиниВідео

17:40

У Латвії зробили дивну заяву про вступ України до НАТОВідео

17:19

Волонтери "Української команди" та Володимир Кличко передали дрони бійцям 204-го батальйону

17:08

Дружина і син не дочекалися додому: окупанти вбили воїна з ПолтавщиниВідео

16:53

Увірветься справжнє літо: синоптики дали спекотний прогноз для УкраїниВідео

16:51

Йому було лише 20 років: під Бахмутом у бою з "вагнерівцями" трагічно загинув молодий захисникВідео

16:36

Сусіди будуть заздрити врожаю: як правильно додавати золу при посадці картопліВідео

16:36

Як приготувати манку на молоці: смак дитинства нагадає про безтурботністьВідео

16:21

Чому від кави "розривається" голова: невролог назвала 5 основних причинВідео

Реклама
16:08

"Світ навиворіт. Колумбія": Дмитро Комаров покаже, як шукають найдорожчі смарагди у світі

16:06

У США зробили "втик" російському послу за збитий над Чорним морем американський безпілотникВідео

15:56

Вона була поранена в шию, а йому зрешетило живіт: жінка на собі витягла коханого з-під обстрілуВідео

15:41

Кадиров хоче передати владу синові: Маломуж розповів, коли чеченський диктатор піде на пенсіюВідео

15:39

Чому 16 березня не можна виносити сміття: прикмети і заборони дняВідео

15:36

"РФ зробить нестандартний удар": астролог розповів про загрозу для Зеленського, уряду та ЗСУВідео

15:07

Макс Чмерковський відповів, чому не можна вважати зрадницю Денисову "втікачкою до РФ"Відео

14:53

Тісто швидко замішали і готово: найсмачніша, повітряна і швидка паска на Великдень 2023 - рецептВідео

14:41

Ціна на цибулю в Україні досягли божевільної позначки: все йде до дефіциту

14:41

Яка ви мама для свого малюка: точний і простий психологічний тест по картинціВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти