"Фейкова та нелегітимна держава": лідер чеченців заявив, що до розпаду РФ залишились лічені дні

Ахмед Закаєв наголосив, що Росія збереглася до сьогодні лише через економічні інтереси, які мали Євросоюз і Сполучені Штати.

Лідер чеченців заявив, що до розпаду РФ залишились лічені дні / УНИАН, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія завжди використовувала своє впливове становище в міжнародних відносинах з метою захисту власних інтересів. Ця практика не почалася з України або Чечні, а знайшла свій початок ще раніше. Це розпочалося тоді, коли РФ отримала право вето в Раді Безпеки ООН, не бувши членом Асамблеї. Таку думку висловив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Як зазначив Закаєв в ефірі 24 каналу, коли створювалася Рада Безпеки ООН такого державного утворення як Росія ще не існувало. Як результат, користуючись правом вето, країна-агресорка довела ситуацію до її теперішнього стану. Він наголосив, що Росія – це виключно фейкова та нелегітимна держава, що збереглася до сьогодні лише через економічні інтереси, які мали Євросоюз і Сполучені Штати.

"Вона зберігалася б і надалі, якби не відкриті агресивні дії з боку Путіна", - сказв голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

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Він зауважив, що дивлячись на події 1994 року в Чечні, світ вважав, що російський диктатор Володимир Путін заспокоїться на цьому, тому закрив очі. Однак для чеченців це обійшлося в 300 тисяч вбитих серед цивільного населення, з яких 42 тисячі – це діти.

Крім того, боротьбу чеченського народу за свою незалежність перевели в категорію боротьби проти міжнародного тероризму. Цей досвід Путін вирішив повторити у 2022 році щодо України, коли оголосив про так звані "денацифікацію" та "демілітаризацію" нашої держави. Очільник Кремля думав, що його агресивні дії знову спокійно приймуть. Утім, на щастя, світ врешті усвідомив, що собою являє Росія.

"Зараз світ усвідомив, якою загрозою є Росія. Я впевнений, що сьогодні вирішується доля не Росії, а всього цивілізованого світу", - заявив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

За його словами, сьогодні Росія працює по всьому світу, щоб схилити Україну до припинення військових дій та залишити за собою окуповані території. Завдання світу – не піддатися на ці хитрощі країни-агресорки.

"Це означатиме програш не лише України або чеченців, а всього цивілізованого світу. Я стежу за усіма процесами й з огляду на те, що відбувається зараз, впевнений, що сьогодні ми рахуємо та доживаємо останні дні перед розпадом Росії", - підкреслив Закаєв.

Розпад Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

Як зазначив військовий експерт Роман Світан, після військової поразки в Україні країна-агресорка Росія розпадеться по Уральському хребту на дві частини – азіатську та європейську. На думку Світана, управління розвалом Росії Сполучені Штати віддадуть Китаю, принаймні, азіатською її частиною. А територіями до Уралу керуватимуть європейські структури.

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