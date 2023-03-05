Ягун підкреслив, що будь-який наступ потребує значної кількості ресурсів та підготовки, тож він не може бути завершений протягом місяця.

Генерал-майор запасу СБУ оцінив перспективу згортання "великого наступу" Росії на Україну / Міноборони РФ

Збройні сили України продовжать стримувати російські окупаційні війська, і найближчим часом наступ РФ навряд чи припиниться. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Як зазначив Ягун, будь-який наступ потребує значної кількості ресурсів та підготовки, тож він не може бути завершений протягом місяця.

"Я би не вважав, що так званий наступ РФ має припинятися на початку березня. Тому що будь-який наступ передбачає певну кількість матеріально-технічного забезпечення, мотивації, людей, ресурсів", - розповів генерал-майор запасу СБУ.

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За його словами, хоча інтенсивність втрат знизилася порівняно з початком війни, російська сторона все ще зазнає великих втрат.

"Те, що вони мають на цей час вкидати до горнила наступу – це особовий склад. І за кількістю людей, які ліквідовуються з боку РФ, ми бачимо, що інтенсивність втрат то підвищується, то знижується, але завжди тримається на рівні 600 осіб. Це дуже багато. Ви памʼятаєте дні, коли було по тисячі осіб на день, тобто фактично одна БТГр на день згорає у горнилі цієї війни. Для дуже багатьох – це неймовірна цифра, бо ніхто не розуміє, для чого це потрібно. Ніхто не розуміє сенсу їхньої "СВО", адже якщо ви розумієте, що не можете накопичити сил для просування на десятки кілометрів, то просування, як казали наші партнери, на 7-8 кілометрів на місяць на деяких ділянках – це маячня. Бо з такими темпами років за 50 вони, можливо, дійдуть до Києва", - зазначив Ягун.

Нагадаємо, нещодавно Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ заявив, що через стан здоров'я та у зв'язку з новим курсом терапії російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони.

"Путін не готовий до різких рішень, коли найближчим часом може виявитися нездатним адекватно та вчасно реагувати на виклики. У зв'язку з наближенням нового курсу терапії, який за планом повинен початися 5 березня, і у зв'язку з відсутністю можливості в цей час повноцінно здійснювати керівництво "СВО", постало питання про продовження наступу на фронті", - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов казав, що "великий наступ" росіян уже згас. Наразі є 5 напрямків, на яких росіяни мають спроби атакувати, але наші бійці, представники всього сектора безпеки й оборони мужньо боронять нашу державу.

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