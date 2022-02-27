Без прапора і гімну: ФІФА відібрала у Росії всі міжнародні матчі на її території

ФІФА відібрала у Росії всі міжнародні матчі / Фото: Reuters

ФІФА приєдналася до санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну, пише видання Чемпіонат.

На території Росії не будуть проводитися ніякі міжнародні змагання. Російська збірна може виступати в турнірах тільки в нейтральному статусі, без прапора і гімну.

Крім того, використання назви "Росія" під забороною. Єдиним прийнятним варіантом є використання абревіатури місцевої федерації- РФС.

Крім того, ФІФА проводить додаткові консультації з УЄФА та Міжнародним олімпійським комітетом. Предмет переговорів - нові санкції щодо Росії аж до зняття зі змагань.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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