Без прапора і гімну: ФІФА відібрала у Росії всі міжнародні матчі на її території

На території Росії не будуть проводитися ніякі міжнародні змагання.
ФІФА приєдналася до санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну, пише видання Чемпіонат.
На території Росії не будуть проводитися ніякі міжнародні змагання. Російська збірна може виступати в турнірах тільки в нейтральному статусі, без прапора і гімну.
Крім того, використання назви "Росія" під забороною. Єдиним прийнятним варіантом є використання абревіатури місцевої федерації- РФС.
Крім того, ФІФА проводить додаткові консультації з УЄФА та Міжнародним олімпійським комітетом. Предмет переговорів - нові санкції щодо Росії аж до зняття зі змагань.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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