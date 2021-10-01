Газова криза стрясає Європу, а Росія "потирає руки": Газпром б'є рекорди з видобутку газу

Газпром за дев'ять місяців виконав річний план з видобутку газу / Reuters

На тлі газової кризи у Європі Газпром, який відмовляється від додаткових постачань газу шляхом ГТС України, за дев'ять місяців поточного року збільшив обсяги видобутку газу на 17%, до 378 мільярдів кубічних метрів, вже виконавши свій річний план з газовидобутку. У вересні монополіст видобув 40,8 млрд. куб. м. газу, перевищивши на 12% показники 2020 року за той же період. Вересневий показник став максимальним за 13 років.

Як повідомляє російське видання Інтерфакс, Газпром за 9 місяців 2021 року вже виконав річний план видобутку газу. Газовидобуток за цей період зріс до 378 мільярдів кубометрів – на 17%. Видобуток палива за рік виріс на 55 млрд. куб. м.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

Газпром у вересні поточного року видобув 40,8 мільярдів кубічних метрів газу. Це максимальний показник за 13 років – у 2008 році газовидобуток перевищив показник у 42 млрд. куб. м.

У зв'язку з цим, у виданні прийшли до висновку, згідно з яким російський газовий монополіст за даними на 1 жовтня забезпечив зростання газовидобутку, запланованого за весь 2021 рік.

Вказується, що видобувати більше газу вдається завдяки відновленню ринків після кризи, необхідності поповнювати сховища після минулої затяжної зими і зростанню газовидобутку на родовищах, робота яких спрямована на потреби нових ринків.

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"Видобуток газу у Росії зростає завдяки посткризовому відновленню ринків, необхідності заповнення великої витрати запасів зі сховищ за минулу затяжну зиму, а також завдяки збільшенню видобутку на нових родовищах для нових ринків (Чаяндинське родовище у Якутії, звідки газ йде до Китаю)", - підкреслюється у повідомленні.Читайте такжеШантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ

Нагадаємо, 30 вересня стався черговий сплеск ціни на газ у Європі. Вартість тисячі кубометрів у ході торгів на біржі Ice Futures перевищила показник в 1 100 доларів.

Газова криза у Європі

Країни Євросоюзу в останні декілька тижнів зіткнулися з серйозною газовою кризою. Ціни на газ у Європі зростають швидкими темпами, а вартість тисячі кубометрів палива регулярно б'є рекорди. Проблеми на ринку газу пов'язані з низьким рівнем запасів палива в підземних сховищах після холодної зими і небажанням Газпрому, який очікує на запуск Північного потоку-2, забезпечити додаткове прокачування газу через Україну.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що кризова ситуація обумовлена газовим шантажем Європи з боку Газпрому. Фактично росіяни поставили ЄС ультиматум: або запуск СП-2 і зниження ціни на газ, або дороге паливо і проблеми з його постачанням через українську ГТС.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що зростання цін на газ у Європі пов'язане з політикою Газпрому. Росіяни намагаються виторгувати преференції в умовах сертифікації трубопроводу Північний потік-2.

Асоціація газової інфраструктури Європи акцентує увагу на тому, що найменше газу залишилося в ПСГ Австрії, Нідерландів та Португалії. В організації вважають, що криза сталася через високий попит на паливо в Євросоюзі минулої зими і масштабний дефіцит постачань скрапленого газу. Експерти вважають, що ситуація не зміниться незалежно від того, чи відбудеться запуск магістралі СП-2.

28 вересня Газпром в два рази скоротив постачання газу до ЄС трубопроводом Ямал-Європа. Зниження обсягів прокачування палива пов'язано з тим, що на польській ділянці газопроводу росіяни забронювали менше потужностей для транспортування газу.