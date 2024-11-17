Путін розпочав "тіньову" війну: Росія атакує, над Європою нависла загроза - Welt

Попри великі проблеми всередині країни та повільне просування в Україні у Кремлі не відмовляються від планів захопити Європу.

https://glavred.net/world/putin-nachal-tenevuyu-voynu-rossiya-atakuet-nad-evropoy-navisla-ugroza-welt-10615049.html Посилання скопійоване

Росія все частіше атакуватиме Європу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Основні тези статті:

Путін не зупиниться на Україні

"Тіньова" війна Росії проти деяких країн вже розпочалась

Німеччина відчула активізацію російських шпигунів

Країна-агресор Росія планує поширити війну не лише на Україну, а й на інші країни Європи. Зокрема, військові та спецслужби бачать пряму загрозу для країн Балтії.

Як пише Welt, кремлівський диктатор Володимир Путін вже веде "тіньову" війну проти декількох країн, в тому числі Німеччини. Однією з причин таких атак європейських країн є намір залякати їхніх лідерів задля послаблення підтримки України.

відео дня

"Зараз він веде гібридну війну, використовуючи кібератаки, дезінформацію та саботаж", - йдеться у статті.

Західні розвідники застерігають, що така поведінка Путін є лише початком і гібридна війна Росії проти Європи буде лише посилюватися. Це вже підтверджують німці, адже кількість атак в реальному світі та кіберпросторі за останній час помітно збільшилась.

Гібридна війна Росії проти Європи

Нагадаємо, Главред писав, що Михайло Самусь вважає, що російський диктатор Володимир Путін буде вести із Заходом гібридну війну, щоб розхитати ситуацію та домогтися того, щоб НАТО розвалилося.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що країна-агресор Росія намагається скористатися вразливими місцями підводної світової інфраструктури, зокрема трубопроводами та кабелями електропередач, у рамках своєї "гібридної війни".

Хоча напередодні повідомлялося, що Росія, хоч і не соромиться відкрито заявляти про нібито готовність розпочати війну з країнами-членами НАТО, однак на практиці боїться відкритого протистояння проти Заходу. Тому Кремль вдається до гібридної кампанії - підпалів, кібератак, замахів і вбивств.

Інші новини про атаки Росії на Європу:

Що відомо про видання Die Welt? Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред