РФ готує потужні гібридні атаки на європейські столиці: у розвідці попередили

У ЗМІ розвідувальні служби багатьох європейських країн припускають, що Росія планує потужні гібридні атаки.

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У світі готуються до російських гібридних атак / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант розповів, що тактика Путіна зосереджується на тому, щоб підірвати здатність європейських країн підтримувати Україну.

"Наскільки серйозно і до кінця будуть готові президент Франції, британський король, президент Байден чи, можливо, його наступник іти до кінця разом з Україною? Ситуація зводиться до потенційних двох факторів. Перший - якщо відбудеться значний прорив Росії, то в усіх європейських столицях стикнуться з важкими питаннями. Однак фіксованого рішення з цього приводу поки що немає. І це очевидно, тому що деякі країни, такі як Італія, демонструють слабкість у цьому питанні, оскільки не відчувають прямої загрози. Отже, перший фактор - якщо відбудеться великий прорив Росії. Другий фактор - чи відбудеться напад Росії на НАТО", - розповів полковник в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він також пояснив, що зараз у ЗМІ розвідувальні служби багатьох європейських країн припускають, що Росія планує потужні гібридні атаки на європейські столиці, тобто не на саму Європу. І це може бути окремим питанням, оскільки стаття 5 завжди стосувалася реагування на вторгнення наземних військ.

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"Однак, схоже, Путін більше зосереджується на інших тактиках, таких як ракети, порушення комунікацій, інтенсивна кібервійна і все, що може підірвати здатність європейських країн підтримувати Україну. Це ще не призвело до застосування статті 5 або навіть статті 4 для переговорів, тому ми не впевнені, наскільки сильною буде колективна європейська відповідь, якщо війна зміниться на користь Росії. І все ж, маю певність, що до спільного знаменника в цьому плані таки дійдуть, тому що Польща, Німеччина, Франція і Велика Британія побоюються, що ситуація погіршиться і вплине на них. Наразі немає жодних конкретних планів чи рішень, є визнання того, що нам, можливо, доведеться вдатися до більш серйозних дій. Утім, я вважаю, що є не лише визнання, але й готовність до таких дій", - підкреслив Глен Грант.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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