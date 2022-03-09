Євроінтеграція України в ЄС: Польський Сенат одноголосно підтримав Україну

Проголосувало "за" 93 члени Сенату Польщі.
Сенат Польщі одноголосно підтримав прагнення України на вступ до Євросоюзу.
Про це розповіли в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України з посиланням на польський сенат.
"Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв постанову про європейські прагнення України", - йдеться в офіційному повідомленні.
28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ держави до Європейського Союзу.
Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
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Автор: Анна Підгорна