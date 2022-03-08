Кандидат на вступ до ЄС: Україна очікує від країн єдності

Євросоюз, прапор / Reuters

Україна очікує єдності від держав ЄС щодо надання їй статусу кандидата на приєднання до Євросоюзу, заявила голова комітету з питань інтеграції України в ЄС.

Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що на неформальному засіданні глав-держав та урядів ЄС у Парижі 10 – 11 березня держави-члени матимуть консенсус щодо вступу України до ЄС та за особливою процедурою розгляду заявки України.

Єврокомісія, на думку голови Комітету, на що спертися готуючи висновок про надання Україні статусу кандидата на приєднання до ЄС, адже має оцінку Угоди про асоціацію, узгоджену всіма державами-членами і представлену під час 23-го Саміту Україна-ЄС.

Спеціальна процедура заявки України на вступ надзвичайна, враховуючи надзвичайні обставини, але це не прецедент, зазначила голова Комітету. Свого часу до ЄС приєдналася Східна Німеччина. Тоді ситуація теж вимагала нестандартних рішень.

"У нас ще багато домашніх недоробок – але давайте щиро, - до ЄС приймали і менш готових членів, ніж ми. Після війни суспільство буде ще більш вимогливим до реформ і нетерпимо до корупції. Зараз ми захищаємо весь континент і платимо за європейські цінності ціну, яку не платили навіть держави засновники", — сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зволікання з наданням Україні статусу кандидата на приєднання до ЄС може стати поганим сигналом не тільки для України, але і всієї Європи, тому що продемонструє її слабкість перед Росією, переконана голова Комітету.

Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.