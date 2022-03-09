У ЄС почали розходитися в думках з приводу членства України - ЗМІ

Лідери ЄС розділилися в думках з приводу України / УНІАН

Лідери Європейського Союзу почали розходитися в думках щодо схвалення заявки України на шляху її членства в співтоваристві.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, вже завтра глави держав-членів ЄС повинні обговорити запит Києва про швидке приєднання, поданий минулого тижня.

Зокрема, чиновник, який бере участь у підготовці саміту ЄС у Версалі на умовах анонімності, заявив, що всі лідери виступають за зміцнення зв'язків з Україною.

"Але питання в тому, чи знайдуть вони консенсус щодо розширення, що іноді буває складніше. Деякі країни блоку підтримують поступову відмову від російського викопного палива до 2027 року", - сказав він.

Нагадаємо, заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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