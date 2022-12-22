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Зеленський у США передав конгресменам бойовий прапор України з Бахмута

22 грудня 2022, 03:23
Виступаючи в Конгресі, глава держави порівняв сміливість українських воїнів і американських під час Другої світової війни.
Зеленський передав конгресменам прапор України з Бахмута
Зеленський передав конгресменам прапор України з Бахмута / скріншот

Під час виступу в Конгресі США 21 грудня президент України Володимир Зеленський розповів про свою поїздку до Бахмута напередодні візиту до Вашингтона і порівняв українських солдатів з американськими під час Другої світової війни.

Місто Бахмут в Донецькій області є однією з найгарячіших точок на фронті.

"Росіяни використовують все, що можуть, проти Бахмута і проти інших міст. Однак наші сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними. Російська техніка примітивна: вони спалюють все, що можуть. Коли хоробрі американські солдати воювали проти гітлерівських військ на Різдво в 1944 році. Хоробрі українські солдати роблять те ж саме", - сказав глава держави.

Зеленський передав конгресменам прапор Україани з Бахмута.

"Наші герої дали мені прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати... чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай ці рішення будуть ухвалені. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове. Цей прапор – символ нашої перемоги у цій війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, тому що ми об'єднані - Україна, Америка, весь вільний світ", - сказав президент.

Зеленський у США передає прапор України конгресменам
Зеленський у США передає прапор України конгресменам / скріншот
Виступ Зеленського в Конгресі
Виступ Зеленського в Конгресі вітали гучними аплодисментами / скріншот

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував амріканський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

Інші новини:

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Бахмут прапор України
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