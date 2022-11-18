"Це влаштує Китай, Індію, Туреччину і Францію": генерал розповів, в якому випадку повалять Путіна

Володимир Путін, Микола Маломуж / сайт Кремля, Главред

У Росії може зберігатися путінський режим, але за умови звільнення захоплених територій та дотримання гарантій безпеки.

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів, що такий сценарій особливо влаштує треті країни – Китай, Індію, Туреччину і Францію.

"Коли наш успіх на фронтах буде очевидним, а програш Росії системним, в Росії можуть початися відцентрові процеси, про які говорив Подоляк. Тобто запуститься сценарій розбалансування, і, можливо, в РФ прийдуть нові еліти або нові обличчя. Чи підуть вони на радикальний сценарій усунення Путіна? Переконаний на 99%, що не підуть, тому що Росія в надзвичайно програшному становищі, у неї немає можливості згенерувати сили і піти новим наступальним форматом. Якщо Росія застосує ядерну зброю, то проти неї, тим більше, підніметься весь світ і проведе операцію на випередження", - зазначив Маломуж.

Тоді, вважає генерал, Росії доведеться домовлятися-домовлятися про те, що вона виводить війська з України, але їй пообіцяють зберегти режим, щоб не було розбалансування влади і держави.

"Головне, чим росіяни можуть взяти Захід – загроза неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, яка може реалізуватися, якщо Росія почне сипатися, і на її місці з'являться неконтрольовані нові утворення. І ядерні шахти опиняться в різних республіках. А це фактично означатиме шантаж світу ядерною загрозою. Ніхто цього не хоче, жоден лідер світу, в тому числі США і Китаю", - пояснив Маломуж.

За його словами, буде потужний відступ ЗС РФ, але Путін на певний час збережеться, і згодом його замінять – або до виборів, або в процесі виборів президента РФ. У будь-якому випадку у нього вже не буде тих величезних можливостей контролювати весь політичний, безпековий, інформаційний і бізнес-процеси в Росії. Зрозуміло, що слабкому президенту неминуче з'явиться альтернатива.

"Зараз називають багато кого - і сина Патрушева, і нейтральну фігуру Собяніна, який нібито не пов'язаний з ВПК або силовиками, і Кирієнко. На той час сформується певна палітра нових російських еліт, які будуть готові до активних дій по стабілізації в РФ, переговорного процесу по Україні і звільнення наших територій і по формуванню нового світового порядку, але на умовах інших країн – Китаю, США, Індії і т.д. тобто будуть країни, які будуть диктувати умови Росії. А цей новий російський режим і новий лідер будуть змушені йти на поступки, тому що альтернатива – знищення російського режиму і знищення всіх нових політиків, які прагнуть до влади", - підсумував Маломуж.

Нагадаємо, раніше журналісти The Telegraph написали матеріал, в якому заявили, що президент РФ Володимир Путін опинився майже в повній ізоляції після нападу на Україну. Його війська не змогли захопити Київ і Харків, а економіка зіткнулася з потужними санкціями. При цьому скоро армія України налічуватиме мільйон осіб, озброєних найновішою зброєю заходу.

Тим часом, як пише The New York Times, на Заході йдуть дебати щодо завершення війни Росії проти України. США вважають, що російську державу потрібно виключити з міжнародних процесів, а деякі країни Європи побоюються Путіна. Особливе значення з цього питання матиме думка Володимира Зеленського та союзників України.

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