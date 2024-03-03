'Злив' розмови й передача Києву ракет Taurus: Пісторіус оцінив 'виверти Путіна'

Варто розглядати подію в ширшому контексті, упевнений Борис Пісторіус.

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Борис Пісторіус оцінив скандал навколо прослуховування офіцерів ФРН / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, depositphotos.com/ua

Російський диктатор Володимир Путін веде "інформаційну війну" проти Німеччини, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Це "гібридна атака" Росії, метою якої є "підірвати рішучість", наголосив він, коментуючи публікацію Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали ймовірне постачання ракет Taurus Україні та нанесення удару по Кримському мосту, пише Bild.

Глава німецького оборонного відомства впевнений у необхідності негайно провести "повне" розслідування інциденту з метою з'ясувати повноваження офіцерів і коректність вибору засобу комунікації - платформи "WebEx".

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При цьому він говорить про те, що не потрібно вестися "на виверти Путіна", а варто розглядати те, що сталося, у ширшому контексті: не випадково Росія оприлюднила запис наприкінці тижня, що був сповнений критичних подій для Кремля.

"Бурхлива реакція зараз" - це саме те, чого хоче домогтися російський диктатор, тому не можна дозволяти Путіну "розлучити нас", переконаний німецький міністр оборони.

Він уточнив, що йому невідомо на поточний момент про інші витоки інформації. Він розраховує, що перші результати перевірки у зв'язку з публікацією розмови військових будуть на початку наступного тижня.

Водночас Пісторіус додав, що на опублікованому записі офіцери обговорювали різні сценарії, і це не означає "зеленого світла" для передачі Києву ракет Taurus.

/ коллаж Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Раніше Шольц виступив проти поставок Україні ракет Taurus і назвав причину. Німецький канцлер вважає, що надання Україні таких ракет може втягнути ФРН у війну.

Нагадаємо, Німеччина відмовляється передавати Україні ракети Taurus через можливість їх використання для атак на території Росії, заявив канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляв Главред, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus Україні. Замість цього він підкреслив, що Німеччина витрачає найбільше в Європі на допомогу Україні.

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