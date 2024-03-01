'Він не довіряє українцям': депутат Бундестагу звинуватив Шольца у брехні про Taurus

Твердження Шольца про необхідність присутності солдатів Бундесверу для розгортання Taurus "явно не відповідає дійсності", депутат Бундестагу.

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Для розгортання Taurus солдати не потрібні / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що для розгортання Taurus потрібні солдати Бундесверу, була "очевидно помилковою". Про це розповів голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер, пише Der Westen.

Депутат Бундестагу навів приклад Південної Кореї, де без присутності німецьких солдатів є 260 крилатих ракет Taurus. За його словами, будь-хто, хто знайомий з цим питанням, знає, що Шольц "очевидно говорить неправду".

"Або він (Олаф Шольц - ред.) не хоче це контролювати, так би мовити, або він не довіряє українцям", - сказав Хофрайтер. відео дня

Він зауважив, що українська армія завжди точно дотримувалася всіх умов пов'язаних з поставками західної зброї. Голова єврокомітету в Бундестазі вважає, що факт, коли українцям дозволено використовувати зброю лише для атаки по росіянах на території України, "зовсім не є необхідним за міжнародним правом" і "насправді є майже абсурдною умовою".

Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Німеччина відмовялється надати Taurus Україні

Нагадаємо, Німеччина відмовляється передавати Україні ракети Taurus через можливість їхнього використання для атак по території Росії, заявив канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляв Главред, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus Україні. Натомість він наголосив, що Німеччина витрачає найбільше в Європі на допомогу Україні.

Також Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну. Він заявив, що контроль за цілями, як у випадку з Англією та Францією, не можливий з боку Німеччини.

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