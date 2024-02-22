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"Це їхнє єдине слабке місце": український генерал назвав головну проблему армії РФ

Альона Вороніна
22 лютого 2024, 04:30
Та, незважаючи на цю проблему, в РФ усіх все влаштовує, бо окупанти мають великий ресурс озброєнь, техніки й особового складу і не відчувають дефіциту ресурсів.
Российские военные, Игорь Романенко
Український генерал назвав головну проблему армії РФ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Главред

Головна проблема і головне слабке місце армії країни-агресорки Росії на сьогодні – це зайва централізованість.

Проте, незважаючи на це, у РФ усіх все влаштовує, тому що окупанти мають великий ресурс озброєнь, техніки та особового складу і не відчувають дефіциту ресурсів. Про це сказав генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Втім, у Росії всіх усе влаштовує, оскільки є великий ресурс озброєнь, техніки та особового складу. Вони не відчувають дефіциту ресурсів, як ми. Хоча, незважаючи на це, свій особовий склад противник готує "з коліс", – зазначив Романенко.

За його словами, Росія – ресурсна держава з великими можливостями, тому країна-агресорка вирішує питання на фронті валом і кількістю. Проте за останні два роки вона багато чому навчилася і стає більш ефективною у веденні бойових дій, зазначає український генерал.

"Зайва централізація – єдине слабке місце. Це пережитки радянських часів. Цим російська армія відрізняється від української. Наша армія – натівська. Наш досвід ведення війни з 2014 року навчив нас того, що в ЗСУ має бути можливість ухвалення деяких рішень по горизонталі, що і робиться", – сказав Романенко.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав чисельність армії РФ в Україні. Країна-агресор РФ може набирати близько 30 тисяч осіб на місяць.

Крім цього, Буданов оцінив можливість захоплення Росією 2 областей. Буданов відзначив, що в російських окупаційних військ немає сил для подальшого просування і захоплення Донецької та Луганської областей.

Також раніше генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко зазначив, що війна із Росією може затягнутись – генерал розповів, скільки ще триватимуть бої. Романенко вказує на те, що Україна переходить в ресурсну війну із Росією.

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війна в Україні вторгнення Росії Ігор Романенко
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