УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ця болячка їх погубить": нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалу

Альона Вороніна
28 січня 2024, 11:27
Росія має низку слабких місць. Зокрема, в там поширена тотальна корупція, а на окремі регіони РФ мають більший вплив сусідні країни, ніж Москва.
Владимир Путин, Богдан Яременко
Нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалу/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Країна-агресорка Росія має низку слабких місць, які можуть не дозволити окупантам перемогти. Серед таких слабких місць, зокрема, неадекватність, корупція та неефективність влади.

Про це сказав народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко під час чату на Главреді. Неадекватність росіян полягає у тому, що вони сприймають світ через призму власних ілюзій.

"Неадекватність. Вони доктриновані, тобто сприймають світ через призму власних ілюзій, а не таким, як він є. Це дуже небезпечна болячка. На неї хворіли в Кремлі неодноразово. І ця болячка їх погубить", – сказав Яременко.

Також він зазначив, що ще одна проблема РФ – це тотальна корупція. За його словами, ця проблема в Росії має величезні масштаби.

"Дуже погано ставлюся до корупції у нас, розумію, що з нею потрібно боротися, але ми просто не уявляємо собі масштабів кремлівської та російської корупції. Це небо і земля, ми виглядаємо дітьми проти них. Це величезна проблема, бо там не вирішуються питання без урахування приватного інтересу когось там у "баштах Кремля", – зазначив він.

За словами Яременка, це впливає на ефективність управління у країні-агресорці.

"Ми ж бачимо, що російські танки виїжджають без боєкомплекту або ремонтних запчастин, або на них неповне обладнання, немає певних речей у військових. Чому? Тому що вкрадено! Це вкрали їхні керівники, навіть не потурбувалися про те, щоб перед самим боєм їм щось знайти, витягти і дати. Вкрали і вкрали, тож відправляють так, як є. Яка тут ефективність управління? Зрозуміло, все це веде до деморалізації, розколу та зниження ефективності", – сказав нардеп.

Він додав, що також на окремі регіони РФ мають більший вплив сусідні країни, ніж Москва.

"У Росії є й інші проблеми. РФ – це величезна слаборозвинена територія, і в деяких місцях впливи на російські території мають сусіди, а не Москва, наприклад, Китай на Далекому Сході. Так відбувається через корумпованість і неефективність влади Росії. Ці країни там беруть під контроль базові галузі економіки, розвивають підприємництво, створюють потоки грошей, які вже не контролюються Москвою. Все це в Росії вже є", – зазначив Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Раніше у Bloomberg зазначали, що Путін хоче назавжди відтяпати 18% української землі, але готовий на "поступки". США називають "класичною російською п'єсою" існування якогось "таємного каналу" з Росією.

Також раніше у Британії назвали умови підтримки України і заявили, що Путін не зупиниться. Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон зазначив, що Британії слід наростити виробництво боєприпасів і збільшити підтримку України. Лондону потрібно взяти на себе багаторічні зобов'язання щодо допомоги Києву. Якщо глава Кремля Володимир Путін захопить українську державу, він не зупиниться.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Богдан Яременко
Реклама

Головне за день

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

14:20 Україна
Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

14:18 Синоптик
Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

12:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:30

Кума Костянтина Меладзе вперше висловилася про нього під час війни

14:22

"Так більше не можу": у РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю

14:20

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

14:18

Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

14:09

Будуть білішими за білий: 2 перевірені способи відіпрати шнурки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:04

Гороскоп Таро з 29 січня до 4 лютого: карти розкажуть, чого чекати цього тижня

13:21

У Росії масово горять військкомати: у Британській розвідці пояснили, що відбувається

12:56

Церковне свято 29 січня: йти в гості сьогодні - не найкраща ідея

12:53

Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

Реклама
12:33

"Ми всі робимо помилки": Потап публічно вибачився перед Настею Каменських

11:31

Китайський гороскоп на 29 січня: Коза - чекайте конфлікт, Кабан - говоріть правду

11:31

Окупанти змінили техніку під Бахмутом: промерзання ґрунту йде на користь ворогу

11:27

"Ця болячка їх погубить": нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалуВідео

11:24

За місяць - 100 одиниць: скільки ракет РФ приготувала для обстрілів - Ігнат

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року

10:39

В Угорщині відкрито заявили про наміри захопити Закарпаття

10:33

Цей рецепт старовинних українських налисників з яблуками та маком здивує всю сім'ю

10:17

Гороскоп на тиждень з 29 по 4 лютого: Раки - побалуйте себе, Діви - приділіть час рідним

10:15

"Україна могла б перемогти у війні швидше": у ВМС назвали головну умову

09:16

Гороскоп на завтра 29 січня 2024: Дівам - проблеми зі шкірою, Водоліям повернуть борги

Реклама
09:11

ЗСУ попередили про високу ракетну загрозу з моря: деталі

08:31

РФ запустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів: збити вдалося не все, є влучання

07:40

Греція передасть Україні "застарілі" системи озброєння – ЗМІ

06:55

Лише одиниці знайдуть краба серед троянд за 8 секунд: складна оптична ілюзія

06:41

З росіянами можна не тільки воювати, а й перемагати їхПогляд

04:38

Як позбутися тертя дверей і подряпин на підлозі: 5 дієвих рішень

03:42

Це може "вбити" ваші вазони взимку: експерт вказав на популярну помилку

02:30

Як красиво підписати фото в Інстаграм: геніальна ідея приголомшить досвідченого блогера

01:52

Дипломат пояснив, чому Захід не ліквідує Путіна на тлі ризику війни з РФ

27 січня, субота
23:55

"Війна - це бізнес": німецька політикиня "вибухнула" цінічними заявами

23:17

"Ми уже на дні. Далі падати немає куди" — Максим Бахматов про Київ і корупційний клондайк в інтерв’ю Наталії Мосейчук

22:29

Обмін військовополоненими з Росією відбудеться найближчим часом - Буданов

22:01

Нові військові комплекси для ЗСУ: в ОП назвали мету провокації з катастрофою Іл-76

21:31

"Ресурсів немає": експерт визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті

21:13

Пилосос більше не потрібен: найлегший спосіб прибрати шерсть із килима, лайфхак

20:40

"Цілком можуть боронити країну": нардеп зізнався, чи мобілізовуватимуть жінок в ЗСУ

20:22

Є прильоти: у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ

19:38

Катастрофа Іл-76 у Росії: Буданов розкрив несподіваний нюанс

19:27

Покриття має значення: як обрати між мармуровим та гранітним посудом

19:07

Місячний календар на 28 січня: чому у цей день варто вставати з ліжка раніше

Реклама
19:00

Кілька дивних моментів і спостережень з приводу Іл-76Погляд

18:55

Бої на кордоні із Харківською областю: росіяни обрали 3 напрямки для наступу

18:42

"Україні потрібні ресурси": військовий експерт назвав серйозний виклик у війні з РФ

18:41

"Махровий кандидат": в ОП назвали, хто стоїть за "опозиційним" суперником Путіна

18:05

Про це знають одиниці: для чого насправді потрібен отвір на ручці пилососа

17:54

Україна поверне контроль над небом: Кулеба назвав головні умови та терміни

17:44

"Вистояла б сто років": Україна матиме всі засоби для перемоги у 2024 році - Чех

17:14

Як почистити пуховик у домашніх умовах без прання: найпростіший спосіб

17:00

"Колони горять": боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці

16:56

Українці отримають надбавки до пенсій: кому і на скільки підвищать виплати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти