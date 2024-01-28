"Ця болячка їх погубить": нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалу

Росія має низку слабких місць. Зокрема, в там поширена тотальна корупція, а на окремі регіони РФ мають більший вплив сусідні країни, ніж Москва.

https://glavred.net/world/eta-bolyachka-ih-pogubit-nardep-nazval-slabye-mesta-rf-kotorye-privedut-ee-k-provalu-10536767.html Посилання скопійоване

Нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалу/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Країна-агресорка Росія має низку слабких місць, які можуть не дозволити окупантам перемогти. Серед таких слабких місць, зокрема, неадекватність, корупція та неефективність влади.

Про це сказав народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко під час чату на Главреді. Неадекватність росіян полягає у тому, що вони сприймають світ через призму власних ілюзій.

"Неадекватність. Вони доктриновані, тобто сприймають світ через призму власних ілюзій, а не таким, як він є. Це дуже небезпечна болячка. На неї хворіли в Кремлі неодноразово. І ця болячка їх погубить", – сказав Яременко.

Також він зазначив, що ще одна проблема РФ – це тотальна корупція. За його словами, ця проблема в Росії має величезні масштаби.

"Дуже погано ставлюся до корупції у нас, розумію, що з нею потрібно боротися, але ми просто не уявляємо собі масштабів кремлівської та російської корупції. Це небо і земля, ми виглядаємо дітьми проти них. Це величезна проблема, бо там не вирішуються питання без урахування приватного інтересу когось там у "баштах Кремля", – зазначив він.

За словами Яременка, це впливає на ефективність управління у країні-агресорці.

"Ми ж бачимо, що російські танки виїжджають без боєкомплекту або ремонтних запчастин, або на них неповне обладнання, немає певних речей у військових. Чому? Тому що вкрадено! Це вкрали їхні керівники, навіть не потурбувалися про те, щоб перед самим боєм їм щось знайти, витягти і дати. Вкрали і вкрали, тож відправляють так, як є. Яка тут ефективність управління? Зрозуміло, все це веде до деморалізації, розколу та зниження ефективності", – сказав нардеп.

Він додав, що також на окремі регіони РФ мають більший вплив сусідні країни, ніж Москва.

"У Росії є й інші проблеми. РФ – це величезна слаборозвинена територія, і в деяких місцях впливи на російські території мають сусіди, а не Москва, наприклад, Китай на Далекому Сході. Так відбувається через корумпованість і неефективність влади Росії. Ці країни там беруть під контроль базові галузі економіки, розвивають підприємництво, створюють потоки грошей, які вже не контролюються Москвою. Все це в Росії вже є", – зазначив Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Раніше у Bloomberg зазначали, що Путін хоче назавжди відтяпати 18% української землі, але готовий на "поступки". США називають "класичною російською п'єсою" існування якогось "таємного каналу" з Росією.

Також раніше у Британії назвали умови підтримки України і заявили, що Путін не зупиниться. Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон зазначив, що Британії слід наростити виробництво боєприпасів і збільшити підтримку України. Лондону потрібно взяти на себе багаторічні зобов'язання щодо допомоги Києву. Якщо глава Кремля Володимир Путін захопить українську державу, він не зупиниться.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.