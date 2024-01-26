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Путін хоче назавжди відтяпати 18% української землі, але готовий на "поступки" - Bloomberg

Яна Ставська
26 січня 2024, 03:37
США називають "класичною російською п'єсою" існування якогось "таємного каналу" з Росією.
Путин, войска РФ
Путін пом'якшив свою позицію по Україні, щоб відкусити шматок території / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито промацує США непрямими каналами з приводу переговорів щодо України. Офіційно ж Вашингтон підкреслює, що Москва не демонструє готовності вирішувати питання війни мирним шляхом.

Як пише агентство Bloomberg із посиланням на двох людей, близьких до Кремля, сигнали нібито передали високопосадовцям США у грудні через посередника, ім'я якого вони відмовилися назвати.

Путін, за їхніми словами, начебто може бути готовий розглянути можливість відмови від наполягання на нейтральному статусі України і навіть зрештою відмовитися від протидії можливому членству в НАТО.

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Але за це доведеться заплатити ціну, яку Україна категорично відкидає: визнання контролю Кремля над територією, яку він окупував з початку повномасштабного вторгнення - це близько 18% території України, включаючи із захопленою ще 2014 року частиною Донбасу та Кримом.

"Президент Путін неодноразово заявляв, що Росія була, є і буде відкритою для переговорів щодо України. Ми сповнені рішучості досягти наших цілей. І хотіли би завершити його дипломатичним шляхом. Інакше "военная операция" буде продовжена доти, доки ми не досягнемо наших цілей", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання Bloomberg.

У США ж відповіли, що про зміну позиції Москви нічого не знають, а вирішувати, як і коли вести з РФ переговори, буде Україна.

Водночас колишня високопосадовиця Білого дому, відповідальна за Росію, Фіона Гілл зазначила, що Росії вигідно, щоб усі повірили в існування таємного каналу РФ із Вашингтоном, "бо це дуже лякає українців".

"Росіяни хочуть, щоб ми були причетні до ідеї про те, що канал існує і що все залежить від США, тому ніхто й ніщо інше не відіграє ролі. Це класична російська п'єса", - додала вона.

Переговори з Росією

Офіційні особи США неодноразово наголошували на тому, що не бачать ознак того, що Путін серйозно налаштований шукати спосіб покласти край бойовим діям.

Натяки на відкритість Росії до переговорів – нехай і нещирі – можуть допомогти посіяти розкол серед союзників України, ізолюючи Київ та підірвавши зусилля президента Володимира Зеленського заручитися підтримкою його власної "формули миру", яка закликає до повного виведення військ загарбника.

Публічно Путін не дав жодних ознак того, що він готовий зупинитись на нинішній лінії фронту. У Зеленського кажуть, що прагнуть повернути усі землі, захоплені військами РФ.

Водночас перспективи здатності України продовжувати боротьбу в довгостроковій перспективі невизначені через допомогу від США, що застопорилася. Росія, навпаки, перевела свою економіку на "воєнні рейки" та налагодила постачання зброї та іншу підтримку з боку Ірану та Північної Кореї.

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