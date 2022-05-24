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"Є проблиск надії": експерт пояснив, як зміниться РФ після усунення Путіна

24 травня 2022, 02:05

У Росії вимагає крові в основному старше покоління, а воювати кидають чоловіків з депресивних регіонів, для яких війна – це можливість чимось себе зайняти.

Агресію РФ живлять пенсіонери і люди з депресивних регіонів, каже експерт/ Reuters, УНІАН

Росія загалом не зміниться, якщо усунути з посади російського президента Володимира Путіна. На його місце може прийти "більш відірваний хлопець", проте можливостей вести агресивну політику у нього буде значно менше, ніж зараз у Путіна.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді. За його словами, сили в РФ уже вичерпуються.

"Можливо, якісь амбіції у того, хто прийде замість Путіна, будуть, але сил що-небудь зробити – вже немає", – наголосив Загородній.

Росія кардинально не зміниться тому, що їхня агресія походить від самих росіян, а не тільки від Путіна. Те, що росіяни такими були завжди, показує ще й історія російських воєн. Якщо заглибитися в історію, стає зрозуміло, що росіяни вчиняли в Німеччині під час Другої світової війни те ж саме, що зараз роблять в Україні, зазначає експерт.

"Тож глибинний російський народ саме такий, яким ми його побачили. Він озлоблений, безсилий перед своєю владою, а тому намагається принизити і знищити інших. Їхнє життя нікчемне. Тому всі свої ниці інстинкти вони намагаються реалізувати на інших. А російська влада тому і закидає сюди таких, щоб вони творили те, що творять", – розповідає Загородній.

До того часу, як Путіна усунуть чи він покине "трон", у світі уже ніхто не буде панькатися з РФ. Росіян вважатимуть токсичними і небезпечними, а будь-які рухи Росії в бік Заходу будуть дуже жорстко припинятися, без будь-яких сентиментів, зазначає експерт.

Проте та частина російського суспільства, яка має фашистські нахили, нікуди не зникне і вимагатиме реваншу. Щоб цього не було, з РФ потрібно зробити, як з Німеччиною і Японією після Другої світової війни – встановити там окупаційні адміністрації і провести денацифікацію, каже Загородній.

Російська агресія опирається на пенсіонерів

За словами експерта, в Росії підтримка населенням агресії проти України за віковим поділом відрізняється від того, що було в Німеччині під час Другої світової. Якщо в Німеччині Гітлера підтримувала в основному молодь, то в РФ Путіна підтримують переважно люди старшого віку. При цьому молодь досить скептично ставиться до рішень російського диктатора.

"Основною масою, що вимагає крові, є якраз пенсіонери, тобто люди, що відходять в інший світ. Урбанізована молодь, якій є що втрачати, ще залишає якусь надію… Вона може пасивно підтримувати війну проти України, але особливо впрягатися в це вона не хоче", – каже експерт.

Саме тому російський президент не оголошує мобілізацію.

"До речі, ось чому Путін і не оголошує мобілізацію. Такі люди не будуть розуміти, що їм робити зі зброєю, і цілком можуть виступити проти влади. Томує проблиск надії, що в Росії буде все не так сумно", – зазначив експерт.

Тому Путін відправляє воювати проти України вояк із депресивних регіонів, де у чоловіків тільки три шляхи – алкоголізм, в'язниця і армія, на фоні чого армія для них виглядає кращим варіантом, підсумував Загородній.

Раніше Тарас Загородній розповів, що Росія зараз дострілює той запас ракет, який вона накопичувала десятиліттями. А оперативно відновити їхню кількість країні-агресорці не вдасться – це було б занадто складним завданням навіть у мирний час, не те, що під час війни. Тому в РФ зараз великі проблеми.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти прозвітували про "перемоги" у війні проти України, проілюструвавши свій нібито потужний удар по ЗСУ кадрами спаленої російської техніки.

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