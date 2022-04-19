Якщо РФ виживе в Україні: названо країни, які можуть стати наступними жертвами Путіна

Володимир Путін не обмежиться війною в Україні / Фото Reuters

Якщо російським військам і самій РФ вдасться вижити в протистоянні з Україною, президент країни-агресора Володимир Путін не обмежиться лише цією війною. Він може спробувати захопити інші держави, серед яких є і країни-члени НАТО.

Таку думку озвучив американський дипломат Роберт Пірсон у статті для видання The Hill.

Путін прагне повернутися до кордонів Російської імперії, а для цього йому потрібно отримати контроль над низкою європейських країн. У списку таких потенційних "жертв Путіна" не тільки країни Балтії (Латвія, Литва і Естонія), але і Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Молдова.

"Путін, якщо він виживе, втративши свою "ауру" над Україною, зробить все можливе, щоби зміцнити російську військову присутність якнайдалі на Заході. Він змусить Мінськ більше підкорятися Москві та зробить присутність військ РФ напівпостійною, як це відбувається в Сирії та Казахстані. Активізує діяльність в Калінінграді і вздовж російських кордонів як зброю залякування проти країн Балтії, НАТО, Польщі та Німеччини", – вважає американський дипломат.

Що стосується війни в Україні, то Путін зацікавлений у створенні замороженого військового конфлікту в Україні, вважає Пірсон.

За його словами, санкції проти Росії "не стануть перемогою для США або НАТО", якщо вони не мотивують Путіна вивести свої війська з України. У цьому випадку, підкреслив він, Захід повинен зрозуміти, що "грати в обороні" недостатньо. Тому головним завданням НАТО Пірсон назвав необхідність визначитися з новою системою європейської безпеки після війни РФ проти української держави.

Довідка. Роберт Пірсон був посолом США в Туреччині протягом 2000-2003 років. Він - президент American Diplomacy Publishers Inc., вчений Інституту Близького Сходу та науковий співробітник Центру міжнародних та глобальних досліджень/переосмислення дипломатії університету Дюка.

Пірсон двічі служив в НАТО в кінці холодної війни під час возз'єднання Німеччини та прийому нових членів Альянсу.

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Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія можливо готує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії і Казахстан. Москва обіцяє пролити багато європейської крові, припустив представник ОП.

У свою чергу, директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа вважає, що якщо президент країни-агресора Володимир Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії. За словами експерта, своїм героїчним опором Україна зараз рятує від окупації Молдову.

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