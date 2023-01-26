Якщо Путін відійде від влади, в Росії почнеться "великий поділ" - Шейтельман

У більш віддаленій перспективі це дуже ймовірно, тому що у Росії і її еліт практично немає виходу, вважає політтехнолог.

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Громадянська війна в Росії неминуча - Михайло Шейтельман/ Колаж УНІАН, скріншот

​Громадянська війна в Росії на тлі війни в Україні майже неминуча. Про це в інтерв'ю Главреду розповів про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман.

"У найближчому майбутньому - ні, але до неї [до громадянської війни] вже почали готуватися. У більш віддаленій перспективі це дуже ймовірно, тому що у них і виходу особливо немає. Якщо Україна зможе перемогти росіян (адже ми поки не перемогли), то їм доведеться воювати між собою за собою за ресурси, що залишилися", - говорить Шейтельман.

На його думку, те, як скоро може початися така війна, буде залежати від ряду факторів.

"Припустимо, Україна перемогла. А далі питання - чи втримається Путін. Якщо не Путін - то хто? Це теж важливе питання, тому що якщо поставити замість Путіна Патрушева, то громадянська війна може ще довго не початися, а якщо сина Патрушева – то почнеться відразу", - зазначив Шейтельман.

За словами політтехнолога, заморозити Росію, тобто перетворити її на Північну Корею, можна тільки при Путіні.

"Якщо Путіна замінити на когось, то варіант Північної Кореї не прокотить, тоді буде варіант "великого переділу". Тому що, перш за все, будуть ділити майно Путіна і його клану, яке зараз можна порівняти з майном всіх інших в Росії. І при розподілі цього майна без збройної боротьби просто не обійтися", - пояснив експерт.

Раніше Главред писав, що російські еліти готуються до громадянської війни. За словами політолога і публіциста Андрія Піонтковського, на тлі програшу Росії у війні, громадянська війна почнеться відразу і агресивно. У ній представники еліт можуть об'єднатися в Збройні клани, ймовірно, за етнічними ознаками, які будуть воювати між собою.

Також шведський експерт, дослідник Росії Штефан Хедлунд вважає, що є три сценарії майбутнього Росії після війни. Крім громадянської війни, поразка Росії у розв'язаній нею війні може призвести до краху держави і навіть збереження режиму Путіна з подальшою "структурною мілітаризацією".

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