В РФ почнеться громадянська війна, кремлівські еліти вже до цього готуються - Піонтковський

Російські еліти будуть воювати за майно, яке лишиться після падіння путінського режиму.

В РФ почнеться громадянська війна / сайт Кремля, скрин

У Росії скоро розпочнеться громадянська війна. До неї вже активно почали готуватись кремлівські еліти. Про це заявив політолог та публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє УНІАН.

Він переконаний, що громадянська війна почнеться в РФ одразу агресивно. Там можуть об'єднатися в збройні клани, ймовірно, за етнічними ознаками, які будуть воювати між собою.

Це все відбудеться на фоні програшу війни в Україні.

"Зверніть увагу, ростуть як гриби після дощу приватні армії в Росії. Армія Пригожина, армія Кадирова, і навіть міністр оборони Шойгу, це маячня якась, кличе свою приватну армію. Днями ось найбільший мільярдер, гаманець Путіна Тимченко, теж створив свою армію. Вони готуються до іншої війни, до громадянської. Вони розуміють, що війна в Україні програна і почнеться величезний перерозподіл власності", - сказав Піонтковський.

Експерт додав, що під час громадянської війни російські еліти ділитимуть майно, яке залишиться після падіння путінського режиму.

"Їм вже байдуже на результат війни з Україною, скоро групи бандитів будуть воювати за величезні трильйонні шматки власності. Ось для цього вони створюють приватні армії", - додав Піонтковський.

Зміна влади в Кремлі

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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