glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В РФ почнеться громадянська війна, кремлівські еліти вже до цього готуються - Піонтковський

5 січня 2023, 20:44
Російські еліти будуть воювати за майно, яке лишиться після падіння путінського режиму.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
В РФ почнеться громадянська війна / сайт Кремля, скрин

У Росії скоро розпочнеться громадянська війна. До неї вже активно почали готуватись кремлівські еліти. Про це заявив політолог та публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє УНІАН.

Він переконаний, що громадянська війна почнеться в РФ одразу агресивно. Там можуть об'єднатися в збройні клани, ймовірно, за етнічними ознаками, які будуть воювати між собою.

Це все відбудеться на фоні програшу війни в Україні.

"Зверніть увагу, ростуть як гриби після дощу приватні армії в Росії. Армія Пригожина, армія Кадирова, і навіть міністр оборони Шойгу, це маячня якась, кличе свою приватну армію. Днями ось найбільший мільярдер, гаманець Путіна Тимченко, теж створив свою армію. Вони готуються до іншої війни, до громадянської. Вони розуміють, що війна в Україні програна і почнеться величезний перерозподіл власності", - сказав Піонтковський.

Експерт додав, що під час громадянської війни російські еліти ділитимуть майно, яке залишиться після падіння путінського режиму.

"Їм вже байдуже на результат війни з Україною, скоро групи бандитів будуть воювати за величезні трильйонні шматки власності. Ось для цього вони створюють приватні армії", - додав Піонтковський.

Зміна влади в Кремлі

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії розвал Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:18

Путін може влаштувати ядерні провокації: у ГУР розповіли, які території розглядає диктатор

21:15

Росії вистачить ресурсів на півтора роки війни, але вона не завершиться, доки Путін при владі - ГудковВідео

21:12

Новий величезний пакет допомоги: США передадуть Україні 50 потужних БМП і не тільки - ЗМІВідео

21:10

"Почнуть нашестя": астролог назвала 2 дуже небезпечних міста в січні і поворотну дату для УкраїниВідео

20:44

В РФ почнеться громадянська війна, кремлівські еліти вже до цього готуються - ПіонтковськийВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:31

"Все, пішла спека": росіяни в жаху "зацькували" Путіна за указ запровадити "режим припинення вогню"Відео

20:28

Магніт для сильної статі в шикарній обгортці: 6 жіночих імен, чиїх власниць чоловіки обожнюють

20:25

ЗСУ завдали потужного удару по окупантах: знищено дорогущі Су-25 та Мі-8

19:52

Масштабного наступу з території Білорусі точно не буде: полковник назвав план РосіїВідео

Реклама
19:51

"Нудить від сорому": Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за "Червону руту" на росТБВідео

19:48

Всесвітньо відома італійська модель повністю видалила молочні залози

19:40

Геннадій Гудков. Росії досить ресурсів на півтора роки війниВідеоблоги

19:40

"Хай забирають свій мотлох і відправляються на Росію": Данілов різко відповів на "перемир'я" ПутінаВідео

19:30

Святвечір 2023: красиві вірші і теплі слова для Ваших рідних

19:19

Ніякого "перемир'я" не будеПогляд

19:16

"5% на те, що перемир'я буде": експерт пояснив, що насправді означає заява КремляВідео

19:09

"Припинення вогню на Різдво": гра Путіна в договороздатність почаласяПогляд

19:07

"У хід пішли стандартні хитрощі": в ОП відповіли на "різдвяне перемир'я" від РосіїВідео

19:03

В Україні стало складніше отримати водійські права: що змінилося

19:02

Собчак пожаліла Газманова і Меладзе після скандальної вечірки в Дубаї: "Стримуйте чекістську кров"

Реклама
18:54

На Україну насувається ще одна "напасть": погода влаштує катастрофуВідео

18:45

І російським, і американським, і українським політикам вигідне затягування війни: Світан назвав причинуВідео

18:26

У Байдена не чекають швидкої перемоги України на сході над Росією - Sky NewsВідео

18:22

Медведєв забився в істериці через військову допомогу Україні і з піною біля рота погрожував НАТОВідео

18:00

"Від Брянська до Ростова": лінія фронту розтягнеться, а війна може тривати 10 років - СвітанВідео

18:00

Чому не можна спати в шкарпетках навіть в люту холодригу: стара прикмета і лікарська заборонаВідео

17:54

В Україні "заскакали" ціни на м'ясо: яке саме подорожчалоВідео

17:50

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

17:42

Слава Дьомін розкрив відверті подробиці роману з відомою ведучою

17:30

Гороскоп Таро на 2023 рік: Рибам - проблеми з довірою, Близнюкам - свобода, Овнам - вигорянняВідео

17:16

У Росії зникла безвісти Валюха зі "Сватів" Тетяна Кравченко

17:15

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогнюВідео

17:07

Українофоб Михалков потрапив до лікарні, стан важкий

17:00

З наступаючим Різдвом - душевні вітання і листівки напередодні світлого свята

16:59

Війна може затягнутися до 2024 року: Світан назвав виннихВідео

16:43

ЗСУ ліквідували російського майора-трансвестита

16:40

ЗСУ наближаються: у Зеленського кажуть, що "сухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогнюВідео

16:30

Штопор не знадобиться: 4 найпростіших способи відкрити пляшку вина

16:30

Сумісність знаків Зодіаку в коханні: вони ідеально підходять один одному

16:25

Несамовито заволав: Галкін вигукнув "Героям слава" на концерті

Реклама
16:23

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

16:19

Ердоган зажадав від Путіна негайно припинити вогонь в УкраїніВідео

16:08

Принц Гаррі і принц Вільям побилися через Меган Маркл - герцог Сассекський розкрив подробиці

16:02

Як перевірити якість прального порошку за допомогою курячого яйця: ви будете здивовані

15:58

"Різдвяне перемир’я": РФ вбила на Херсонщині сім’ю з 12-річною дитиноюВідео

15:43

Унікальний рецепт узвару на Різдво: що потрібно додати в напій, щоб він став шалено смачнимВідео

15:24

Українцям у січні перерахують квитанції за газ: хто має право на знижкуВідео

15:20

Найсвітліший день місяця: прикмети на 6 січня та що не можна робити в Святий вечірВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 січня: Левам - прощання з тривогами, Терезам - знайомство, Водоліям - творчістьВідео

15:00

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти