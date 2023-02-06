Ще сильніше: у Туреччині стався повторний землетрус

Органи влади повідомляють, що варто готуватися до повторних поштовхів, магнітудою більше 6 балів.

Землетрус_турція23 / Sabah.com.tr

Туреччину, яка прокинулася 6 лютого від страшних новин через найпотужніший землетрус в десяти провінціях, продовжує трясти.

Так, за інформацією Haberturk, згідно із заявою обсерваторії Канділлі, ще один землетрус магнітудою 7,5 стався в районі Гезпінар міста Кахраманмараш. Землетрус також відчувався в Анкарі та Самсуні.

Згідно із заявою AFAD (орган управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями), землетрус силою 7,6 бала стався в районі Ельбістан міста Кахраманмараш.

Орхан Татар, генеральний директор AFAD зі зниження ризику землетрусів, сказав:

"Після землетрусу силою 7,7 бала сталися афтершоки, 3 з яких були вище 6,6 бала. Ще один землетрус силою 7,6 бала з центром в Ельбістані стався в тому ж регіоні щойно. Це землетруси, які викликають один одного. Ці афтершоки триватимуть протягом тривалого часу. Нашим громадянам не можна входити в пошкоджені будівлі, так як зруйновані будівлі можуть бути пошкоджені підземними поштовхами", - заявив він.

Видання нагадує, що останнім землетрусом в цьому регіоні був землетрус, що стався в 1114 році. Протягом багатьох років ця територія була відома як сейсмічна діра.

"В даний час ми просимо не покладатися ні на які засоби масової інформації, крім зроблених нами попереджень. Афтершоки можуть досягати 6,7 бала", - заявив представник організації.

Землетрус у Туреччині

О четвертій ранку, в ніч з неділі на понеділок, у Туреччині стався сильний землетрус, магнітудою 7,8 балів за шкалою Ріхтера.

Серед 10 провінцій, найбільш сильно постраждало місто Кахранмараш. На момент публікації матеріалу, президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що 912 громадян загинули, 5385 отримали поранення. З-під завалів витягнуто 2 тисячі 470 осіб. Зруйновано 2 тисячі 818 будівель.

У той час як будівлі в багатьох містах були зруйновані в результаті землетрусу, його сила відчувалася і в Східному Причорномор'ї. Провінції Трабзон, Різе, Орду, Гіресун і Гюмюшхане тряслися в регіоні близько 1 хвилини. У всіх містах Туреччини розгортаються пересувні пункти зі збору крові на допомогу постраждалим в результаті землетрусу.

Дані про жертв і постраждалих не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що посольство перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих у Туреччині.

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