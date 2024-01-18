Ще одна країна в небезпеці: Путін може атакувати нові землі - ексміністр Німеччини

Російський диктатор Володимир Путін може піти війною на Молдову.

https://glavred.net/world/eshche-odna-strana-v-opasnosti-putin-mozhet-atakovat-novye-zemli-eks-ministr-germanii-10534379.html Посилання скопійоване

Путін хоче піти наступом на Молдову / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться лише на Україні. Він може атакувати на ще одну країну. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер, повідомляє Augsburger Allgemeine.

Мова йде про Молдову. Фішер переконаний, що Путін не ризикне напасти на одну з країн НАТО. Річ в тому, що Росії "буде важко встигати за збройовими технологіями НАТО".

"У нього (Путіна - ред.) вже в полі зору Молдова. Ми лише на початку російських ревізійних війн. Путін хоче повернути колишні радянські території ... Тому найкраще, що ми можемо зробити для миру, - і я повторю це знову - масово переозброїтися. Ніхто не повинен думати, що вони можуть атакувати територію альянсу", - сказав Фішер.

відео дня

Війна в Україні

Нагадаємо, згідно інформації німецького видання BILD, російські окупаційні війська, які раніше припинили наступальні дії на сході України, зараз знову розпочали наступ. Вони з новою силою атакують під Авдіївкою та Бахмутом.

Також заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що будь-яке призупинення бойових дій створить можливість для Росії накопичити сили та відновити бойові можливості.

Як повідомляв Главред, у зоні відповідальності Сил оборони півдня триває активна контрбатарейна боротьба. Ворожі сили систематично намагаються відкинути українських військових з позицій на лівобережжі Дніпра.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.