Війська Китаю в Європі: де Пекін може розмістити свою військову базу – думка

Росія може відреагувати з незадоволенням на несподіваний крок Пекіна, каже Іван Ступак.

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Військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України в період з 2004 по 2015 рік Іван Ступак не виключає, що Китай у майбутньому міг би розмістити в Білорусі свою військову базу.

"Але річ у тім, що в Білорусі немає виходу до моря. Якби він був, тоді сценарій став би дуже цікавим для Пекіна", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що на такий крок Пекіна Росія може відреагувати з незадоволенням.

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"Цікава і позиція самого Лукашенка. Утім, якщо Лукашенку пообіцяють збереження особистої влади і правління його клану разом із сином, то він може дати свою згоду", - зазначив він.

Співрозмовник зазначив, що за такого варіанту розвитку події китайські солдати опиняться за 8 тисяч кілометрів від своєї території та близько до Європи.

"Справжня екзотика. Польща, м'яко кажучи, дуже здивується, а країни Балтії будуть шоковані", - додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Раніше повідомлялося про те, що Пекін може піти на ескалацію: Китай здатний відкрити кілька фронтів. Пекін може почати поставки сучасної зброї в РФ, не виключає Наталія Глоба.

Як повідомлялося раніше, під час переговорів із Джо Байденом Сі Цзіньпін заявив, що Китай "неминуче" поглине Тайвань, і США не повинні цьому перешкоджати. Пекін поки не готується до вторгнення на Тайвань, але готовий застосувати силовий сценарій.

Сполучені Штати Америки не допустять перемоги Росії у війні проти України, оскільки це може спонукати Китай до війни проти Тайваню. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

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