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Що сталося з Кадировим: у розвідці розповіли деталі про стан глави Чечні

Альона Вороніна
22 вересня 2023, 16:16 оновлено 22 вересня, 16:16
Такими відео з Кадировим, які зараз викладають у мережу, намагаються усім "замилити очі" щодо стану його здоров’я, кажуть в ГУР.
Рамзан Кадыров
У розвідці розповіли деталі про стан глави Чечні/ колаж: Главред, фото: скрін

Чутки про смерть глави Чечні Рамзана Кадирова офіційно досі не підтверджуються, але стан його здоров’я справді важкий. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише "Телеграф".

"Як і Путін поки не помер, Кадиров – теж. Його стан здоров'я важкий, але він все ще живий", – зазначив Юсов.

Раніше у ГУР підтверджували, що Кадирову зробили низку невдалих медичних втручань. При цьому остання операція була безуспішною (за попередніми даними відомо, що у прибічника Путіна можуть бути проблеми з ниркою).

відео дня

У той же час в Головному управлінні розвідки звертали увагу, що значна частина тих відео з Кадировим, які зараз поширюються у мережі, насправді є або несвіжими, або постановочними.

"Якщо людина добре почувається, то неважко запостити нормальне інформативне, актуальне відео, яке б зняло всі питання. Але вони цього не можуть зняти, тому що проблеми існують", – раніше прокоментував Юсов "24 каналу" опубліковані в мережі відео з Кадировим.

Нагадаємо, офіційно Кадиров пішов у відпустку з 3 серпня і "відпочиває" досі. А замість нього у Чечні півтора місяці сидить інший політик.

Чутки про хворобу Кадирова

17 вересня в мережі почали поширюватися нові чутки – про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з державними номерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова. Пізніше були повідомлення, нібито він перебуває у медикаментозній комі.

Експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду відразу зауважив, що це, найімовірніше, фейки, а поширює їх найближче оточення путінського посіпаки.

У той же час 20 вересня посіпака Путіна з'явився у несподіваному відео. Кадиров спростував чутки про хворобу і показав, чому перебуває у кремлівській лікарні – нібито там зараз перебуває його дядько.

Ввечері 21 вересня Кадиров на тлі чуток про свою смерть оприлюднив нове відео. Але на опублікованому відео, яке нібито має доводити хороший стан здоров’я Кадирова, є кілька цікавих нюансів.

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новини Чечні Рамзан Кадиров
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