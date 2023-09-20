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Кадиров помер чи ні: в ГУР дали відповідь і розповіли про боротьбу за його спадщину

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 16:53 оновлено 20 вересня, 17:02
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Андрій Юсов розповів про ситуацію, що виникла в Чечні у зв'язку з ймовірною зміною влади.
Рамзан Кадиров, Володимир Путін
Смерть Рамзана Кадирова вплине на режим Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: соцмережі, скріншот

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров поки живий, незважаючи на повідомлення про його смерть.

"На жаль, дон. Поки живий, дон (жартівливо - ред.). Немає підтвердження про смерть. Але його стан здоров'я важкий. І це вже впливає на політичні режими навколо його режиму і в цілому архітектури і безпеки режиму Путіна", - підкреслив він в ефірі національного інформаційного телемарафону.

Представник ГУР зазначив, що це матиме наслідки через те, що режим Кадирова в Чечні глибоко дотаційний, а також корупційний.

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"Оскільки режим Кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти з російського бюджету і не тільки. Ряд бізнесів, в тому числі на окупованих територіях і не тільки. І за цю "спадщину" вже починається боротьба", - розповів співрозмовник.

Разом з тим він вважає, що смерть Кадирова стане новим викликом для диктатора Володимира Путіна.

"Тому що Кадиров - одна з таких фундаментальних основ режиму Путіна і персональна угода і багато в чому безпека або умовний спокій. Так, репресивне, терористичне. Але спокій в Чечні пов'язано власне з прізвищем Кадирова", - додав Юсов.

Раніше експерт натякнув на ймовірного наступника Кадирова. Правління Рамзана Кадирова є прикладом класичної диктатури, впевнений Ігор Семиволос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кадирова ввели в штучну кому. Леонід Невзлін не виключає як гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть глави Чечні Рамзана Кадирова.

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